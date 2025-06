Tre giorni, 30 concerti (anche all’alba): Palmanova diventa palco a cielo aperto con la Festa della Musica

Tre giorni e 30 concerti: la Festa della Musica a Palmanova.

La città stellata si prepara a esplodere di suoni, colori e atmosfere coinvolgenti: da venerdì 20 a domenica 22 giugno, Palmanova ospita la decima edizione della Festa della Musica, un appuntamento internazionale che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso con oltre 30 concerti gratuiti in 16 location diverse.

Organizzata dal Comune di Palmanova e dall’Accademia Musicale Città di Palmanova, la manifestazione dà spazio ad artisti di ogni livello – dai professionisti ai musicisti emergenti – per promuovere la libertà d’espressione musicale in tutte le sue forme. Il programma 2025 si arricchisce con due appuntamenti speciali: “Palchi nei Parchi” e la “Notte Romantica” dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia.

Tutta la città suona

Per tre giorni, cantanti, band, cori e ensemble popoleranno gli spazi più suggestivi del centro storico, da Piazza Grande ai borghi, dal Bastione Donato a Jalmicco. Un vero e proprio mosaico musicale che spazierà dalla classica al jazz, dal rock’n’roll alla new wave, dal cantautorato alla musica corale, fino al soul, al pop e al blues.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento capace di richiamare ogni anno tantissimi visitatori – commenta il sindaco Giuseppe Tellini –. Come nelle edizioni precedenti, mi aspetto entusiasmo e voglia di socialità, in una città che vibra al ritmo dei più svariati generi musicali“.

“La Festa della Musica – aggiunge l’assessore alla Cultura Silvia Savi – rappresenta un’opportunità culturale e commerciale. Un’occasione per i giovani musicisti di farsi conoscere e per bar e ristoranti di valorizzare la propria offerta enogastronomica, offrendo un’esperienza completa tra musica dal vivo e accoglienza cittadina”.

Il tema 2025, “I mestieri della musica”, vuole omaggiare tutte le professioni legate al mondo musicale, sottolineando l’importanza di chi lavora dietro le quinte e rende possibile ogni esibizione.

Eventi clou del weekend

Tra i momenti più attesi, sabato 21 giugno alle 5 del mattino il suggestivo concerto all’alba sul Bastione Garzoni, dove i Green Waves accompagneranno il sorgere del sole con atmosfere vibranti. Imperdibile anche la doppia serata della “Notte Romantica”, organizzata con ESTENSIONI e I Borghi più Belli del Friuli Venezia Giulia: venerdì 20 giugno, ore 21, sotto la Loggia della Gran Guardia, il New Ethno Jazz Quartet e sabato 21 giugno, ore 18, sempre alla Loggia, il concerto del Jasmine Trio.

Passeggiate e musica tra i bastioni UNESCO

Domenica 22 giugno, alle 17:00, partirà una visita guidata gratuita del Parco Storico dei Bastioni, con ritrovo alla Loggia della Gran Guardia. A seguire, alle 18:30, il pubblico potrà assistere al concerto etno-balcanico di Radio Zastava, nell’ambito della rassegna “Palchi nei Parchi”. Gran finale alle 20:45 nel Duomo Doganale di Piazza Grande, con la terza edizione del Solstizio Palmarino, che vedrà protagonisti numerosi cori per un commiato all’insegna dell’armonia collettiva.

Il programma completo della Festa della Musica 2025 a Palmanova.



Venerdì 20 giugno 2025



ore 19:00, Piazza Grande (Bar Torinese)

ROSARUBRA (cantautori, pop italiano)



ore 20:00, Borgo Udine (Bar Demar)

CREUZA DE MÃ (cantautore)



ore 20:00, Piazza Grande (Crema&Cioccolato)

FANTASIO MUSIC (pop italiano)



ore 20:30, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

VIPS (glam rock, contemporaneo, pop italiano)



ore 21:00, Loggia di Piazza Grande

NEW ETHNO JAZZ QUARTET (jazz, folk, etnica)

Notte Romantica – I Borghi più Belli d’Italia



Sabato 21 giugno 2025



ore 5:00, Bastione Garzoni

GREEN WAVES (etnica, folk)



ore 11:00, Salone d’Onore – Municipio

PALMACORO – CORO VOCI BIANCHE (coro)



ore 15:30, Hotel ai Dogi – Piazza Grande

DUO OBOE E CHITARRA (musica classica)



ore 17:00, Piazza Grande (Bar Bonsai)

ENSEMBLE VOLARE TRA LE NOTE (colonne sonore)



ore 18:00, Loggia di Piazza Grande

JASMINE TRIO (jazz contemporaneo)

Notte Romantica – I Borghi più Belli d’Italia



ore 18:00, Borgo Udine (Bar Demar)

UNDERTAKER’S (pop)



ore 18:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ICLAP (pop italiano)



ore 19:00, Piazza Grande (Bar Torinese)

SARA SIMONDI 4TET (funky, jazz, pop, soul)



ore 19:00, Borgo Aquileia (Bar Municipio)

UNSUSPECTED MINDS (blues)



ore 19:30, Hotel ai Dogi – Piazza Grande

REBI RIVALE + PAOLA SELVA (canzoni d’autore)



ore 20:00, Jalmicco (Giardino sede Banda – Piazza Unione)

BANDA CITTADINA (banda musicale)



ore 20:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

MOTH’S TALES (underground)



ore 20:30, Borgo Udine (Bar Demar)

STRUMMERS (grunge)



ore 20:30, Piazza Grande (Bar Bianco)

WAY OUT (hard rock)



ore 21:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

LDV (musica varia)



ore 21:30, via Vallaresso

BORNAJEANS LIVE (musica varia)



Domenica 22 giugno 2025



ore 11:30, Borgo Udine (Bar Demar)

ANDREA BITAI (musiche dal mondo)



ore 16:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

XDAYS (blues, country, funky, glam rock)



ore 18:00, Loggia di Piazza Grande

QUARTETTO AIRES (classica)



ore 18:30, Baluardo Donato

RADIO ZASTAVA (musica etno-balcanica)

Palchi nei Parchi



ore 19:30, Borgo Aquileia (Bar Municipio)

ACOUSTIC SONGBOOK DUO (cantautori, pop, rock)



ore 20:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ARSOUND ROCK BAND (rock’n’roll)



ore 20:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

UNKNOWN (new wave, noise, pop, punk, rock)



ore 20:30, Loggia di Piazza Grande

DUO GIANGILÙ (musica varia)



ore 20:45, Duomo Dogale di Piazza Grande

SOLSTIZIO PALMARINO (rassegna corale)