Dall’ex convento nasce il nuovo campus dell’Università di Udine

Il nuovo Campus dell’Università degli Studi di Udine dedicato all’area medica.

L’Università degli Studi di Udine ha affidato a Progetto CMR, società di progettazione integrata che fa capo alla holding Progetto CMR International, la progettazione per la ristrutturazione del complesso dell’ex convento dei frati Cappuccini che attualmente ospita il Dipartimento e gli spazi per la didattica dei Corsi di Medicina. Il complesso sorge su un’area di 33.742 metri quadri prospicente a piazzale Kolbe ed adiacente alla nuova sede del Dipartimento di Medicina, in fase di realizzazione, di cui Progetto CMR è già stata incaricata della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

Oltre al progetto di ristrutturazione del convento che diventerà uno studentato di oltre 3.000 mq, Progetto CMR curerà anche il progetto e la direzione lavori per la Chiesa e gli spazi contigui, che ospiteranno aule per la didattica, e della palazzina adiacente, destinata a spazi per i docenti dei corsi delle professioni sanitarie.

L’intervento del Campus dell’Università di Medicina di Udine si colloca nell’ambito di un’iniziativa di valorizzazione dell’offerta formativa di Ateneo che prevede – oltre al complesso di 7.000 mq di nuova costruzione interamente dedicata alla didattica, ad attività di laboratorio avanzate e agli uffici del corpo docenti, di cui a ottobre 2024 si è celebrato “l’arrivo al tetto” – un nuovo studentato e spazi dedicati alla didattica, all’aggregazione e alla condivisione con destinazione universitaria grazie alla ristrutturazione e al miglioramento sismico dell’ex convento dei frati Cappuccini, sostenuto a livello finanziario dalla Regione con il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (Ardis) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, oltre che dall’Ateneo stesso.

La ristrutturazione dell’ex convento.

Il progetto di ristrutturazione dell’ex convento è attento alle preesistenze e punta alla creazione di spazi per studenti, docenti e personale tecnico amministrativo riconfigurati e all’avanguardia che ospiteranno attività mirate a produrre innovazione scientifica ad alto livello in ambito medico e sanitario, in un contesto naturale di pregio ricco di giardini e di aree esterne per l’incontro e l’aggregazione.

“Sono molto orgoglioso dell’avanzamento della progettazione di questo nuovo campus – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton – che permetterà non soltanto di accentrare tutti i corsi di laurea del Dipartimento di medicina del nostro ateneo in un unico edificio, ma anche di garantire spazi adeguati e tecnicamente all’avanguardia per le attività scientifiche e didattiche, oltre che spazi residenziali”.

“Dopo la cerimonia di “arrivo al tetto” del nuovo Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine celebrato nel 2024, noi di Progetto CMR siamo lieti di mettere la nostra esperienza trentennale nella progettazione integrata al servizio del futuro campus del centro di eccellenza per l’istruzione medica del Friuli Venezia Giulia, che contribuirà alla valorizzazione di uno dei contesti in cui si produrrà innovazione scientifica ai più alti livelli europei” dichiara Massimo Roj, CEO e Founding Partner di Progetto CMR.