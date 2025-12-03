Concerto di Fiorella Mannoia a Palmanova.

Fiorella Mannoia porta in scena un nuovo viaggio live tra i brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati: in occasione del trentennale dell’album “Anime Salve”, capolavoro del cantautorato italiano pubblicato nel 1996, la celebre artista romana omaggia due maestri che hanno segnato profondamente la sua carriera e la storia della musica italiana.

Il tour, che partirà a giugno da Genova – città simbolo del cantautorato e natale di De André e Fossati – culminerà con un’unica tappa in Friuli Venezia Giulia, il 23 luglio 2026 nella suggestiva Piazza Grande di Palmanova, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il concerto fa parte della rassegna Estate di Stelle, che ospiterà anche i Litfiba l’11 agosto 2026.

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” proporrà un percorso musicale intenso e coinvolgente, che spazierà dai grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco ai successi più celebri di De André e Fossati già presenti nel repertorio della Mannoia, fino a nuove versioni inedite di alcuni capolavori dei due cantautori.

I biglietti per il concerto di Palmanova, organizzato da Zenit Srl in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono disponibili sul circuito Ticketone dalle 11.00 di mercoledì 3 dicembre. Tutte le informazioni e i punti vendita autorizzati sono consultabili su www.azalea.it

