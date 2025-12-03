Udine, chiude la Yogurteria: “Affitto troppo alto, ma non è un addio”

Chiusa la Yogurteria di Piazza San Cristoforo a Udine.

Continua la serie di chiusure nel centro di Udine: questa volta tocca alla Yogurteria, che dopo oltre sei anni di attività ha abbassato le serrande per l’ultima volta. Il locale di piazza San Cristoforo, da sempre punto di riferimento per gli amanti dei dolci, ha conquistato gli udinesi con yogurt, waffle, pancake e crespelle personalizzabili con ogni tipo di topping, per tutti i gusti. E non si può dimenticare il tradizionale panettone natalizio farcito su misura, che quest’anno purtroppo non sarà presente sulle tavole dei clienti più affezionati.

“Siamo costretti a chiudere la nostra attività non per scelta, ma per un affitto troppo alto che non ci permette di continuare a lavorare come vorremmo”, spiegano i titolari, Lilia e Felice, in un ultimo post di ringraziamento sui social. “Dopo tanti anni, questo esercizio è stato messo in ginocchio da una crisi senza fine”.

Un pensiero è dedicato anche a tutti coloro che li hanno accompagnati in questi anni: “Grazie a chi ha creduto in noi, a chi ci ha sostenuto e incoraggiato in questa impresa. Purtroppo le cose non vanno sempre come ci si aspetta, e così anche questa attività, in cui abbiamo messo il cuore, deve chiudere. Porteremo sempre con noi il ricordo di questi difficoltosi ma bellissimi anni”. Nonostante tutto, i due imprenditori non si dicono scoraggiati: “Questo non è un addio, ma un arrivederci. Ci rivedremo presto, ancora più forti e motivati”.