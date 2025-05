Gigi D’Agostino nell’estate di Palmanova.

Il re della dance internazionale, il grande Gigi D’Agostino, sarà protagonista di un imperdibile live, una grande festa dance nell’estate del Friuli Venezia Giulia e di tutto il Nordest, venerdì 1° agosto (alle 21.30) a Palmanova, evento inserito nella rassegna Estate di Stelle. Per l’occasione la città fortezza Patrimonio dell’Umanità Unesco accoglierà la star mondiale della consolle nella splendida Piazza Grande, trasformata in una grande discoteca a cielo aperto, pronta ad accogliere migliaia di fan da tutta Italia e dall’estero.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

“Sarà un’Estate di Stelle davvero speciale, dedicata ad un pubblico ampio e variegato, spaziando dalla musica, in tutte le sue forme, all’intrattenimento, alla conoscenza. – Ha commentato il Sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini –. La città e la sua Piazza Grande continuano ad essere un palcoscenico ideale, una cornice dal fascino indiscusso in cui incastonare eventi di grande livello nazionale. La città stellata incrementa così la sua visibilità, viene apprezzata, vissuta, scoperta da un pubblico sempre più ampio. Palmanova si conferma sempre più meta turistica, luogo dal grande valore storico e architettonico, come la stessa UNESCO ha decretato”.

Artista che vanta una carriera pluritrentennale iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha raggiunto in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali. Re della musica dance, ma anche innovatore del suono. “Lento Violento” non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni ‘90, ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica.

Lo stile inconfondibile che caratterizza da sempre le sue sonorità, si identifica in un iconico andamento lento, ma pieno di energia: “Con questo pseudonimo racconto quello che vedo, quello che sento… un mondo con il battito lento.” Nella sua sterminata produzione discografica, Gigi D’Agostino ha pubblicato innumerevoli successi, tra cui ricordiamo le super hit “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle”, “Another Way”, “Gin Lemon”, “Un giorno credi”, solo per citarne alcune, canzoni che hanno fatto ballare e emozionare milioni di persone e intere generazioni.

Fra i concerti già annunciati della rassegna Estate di Stelle a Palmanova troviamo quelli di Antonello Venditti (22 luglio), Simone Cristicchi (30 luglio), Bolero – Carmina Burana con l’Ensemble Symphony Orchestra (3 agosto) e gli spettacolo di Paolo Crepet (19 luglio) e Stefano De Martino (24 luglio).