Weekend ricco di eventi per il gran finale della 77° Sagra del Vino di Casarsa

Ricco programma per il gran finale della sagra del vino di Casarsa.

Casarsa della Delizia è pronta a concludere in grande la 77ª edizione della Sagra del Vino con un weekend lungo che si estende fino al 5 maggio. Un evento attesissimo che ogni anno richiama numerosi visitatori per celebrare una delle tradizioni più radicate del Friuli Venezia Giulia: il vino. Ma non solo, perché la festa si arricchisce di eventi culturali, sportivi e gastronomici per tutti i gusti, grazie all’impegno delle numerose associazioni locali che gestiscono i chioschi e le attività del fine settimana.

Organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia e dal Comune di Casarsa in collaborazione con diverse realtà locali, la sagra è anche un’occasione di incontro e solidarietà. Tra i protagonisti ci sono le associazioni come Amateca Amatori, Vecchie Glorie, Polisportiva Basket, Il Disegno, Sas Casarsa, Libertas Casarsa, e molte altre, che con il loro impegno danno vita a un’atmosfera vivace e accogliente. Non mancheranno i chioschi enogastronomici che proporranno le eccellenze del territorio, tra cui ovviamente i celebri vini locali, accompagnati da piatti tipici e prelibatezze che soddisferanno ogni palato.

Il programma del weekend prevede una serie di eventi che spazieranno dallo sport alla cultura, con attività pensate per grandi e piccini. Sabato 3 maggio, si comincerà con una gara di agility per cani, seguita da numerosi eventi, tra cui il Memorial Luigi Rizzello, il torneo di tennis, e giochi da tavolo con materiali riciclati organizzati dall’associazione Il Noce di Casarsa. Alle 18 il convegno “Prosecco, Tra Consumo Consapevole e Nuove Opportunità”. Non mancheranno momenti di intrattenimento con musica dal vivo, spettacoli di danza e karaoke, che animeranno le piazze del centro. La serata si concluderà con una festa con DJ e musica, per rendere il sabato indimenticabile.

Domenica 4 maggio sarà un’altra giornata intensa, con il torneo di minivolley, il torneo di basket under 17 femminile, ma anche mercatini di artigianato, mostre fotografiche e dimostrazioni di tiro con l’arco. Non mancheranno poi i divertenti spettacoli di magia, trampolieri e giocoleria che intratterranno il pubblico per le vie del paese. E per chi cerca un po’ di relax, ci sarà la possibilità di partecipare alla degustazione guidata di vini, con un focus particolare sul Prosecco DOC.

Il lunedì 5 maggio, ultimo giorno della sagra, sarà dedicato alla grande sfida della paella, con la partecipazione dei cuochi locali che si sfideranno nella preparazione di questa specialità. La giornata si concluderà con una festa di saluti, accompagnata da musica e uno spettacolo pirotecnico che chiuderà in bellezza l’edizione 2025 della Sagra del Vino.