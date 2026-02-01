A Palmanova la prima ambulanza bariatrica del Friuli Venezia Giulia

A Palmanova è stata inaugurata la prima ambulanza bariatrica omologata del Friuli Venezia Giulia, un mezzo di soccorso ad alta innovazione pensato per affrontare trasferimenti complessi e di lunga percorrenza, in grado di trasportare pazienti fino a 350 chilogrammi.

“Sull’organizzazione del trasporto dobbiamo fare grandi passi in avanti perché le scelte che condizionano e migliorano la sicurezza dell’offerta sanitaria hanno a che fare con punti più qualificati, che inevitabilmente non sono sempre vicini a casa: la Croce Rossa ha una grande esperienza e competenza in questo ambito, che oggi mette a disposizione attraverso un mezzo ad altra innovazione in grado di tutelare le persone trasportate e i professionisti”, ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Palmanova all’inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso acquistato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Nel suo intervento Riccardi ha espresso la gratitudine dell’Amministrazione regionale per l’impegno della Cri, indicato come un anello fondamentale della capacità di risposta del sistema sanitario regionale, e ha ribadito quanto è stato più volte sottolineato anche in questi giorni di riacceso dibattito sulle scelte attuate dall’Amministrazione regionale in materia di riorganizzazione della rete oncologica.

Ribadendo come la trasformazione del modello organizzativo sia un passaggio inevitabile per rispondere ai nuovi bisogni di salute e garantire elevati standard di sicurezza nella gestione di una casistica sempre più complessa, in grado di determinare migliori esiti per i cittadini, Riccardi ha rimarcato come la solidità organizzativa rappresenti anche un fattore decisivo per attrarre le nuove generazioni di professionisti sanitari, interessate a contesti capaci di valorizzare competenze e offrire prospettive di crescita.

La nuova ambulanza.

Il nuovo mezzo, che ha richiesto un investimento di 192mila euro coperti da fondi propri del Comitato Cri, è un Volkswagen 4×4: è stato progettato da un gruppo di lavoro composto da undici persone per rispondere in modo adeguato ai trasferimenti verso i centri specialistici, garantendo un’autonomia di ossigeno fino a dodici ore e dotazioni ergonomiche per il comfort di pazienti e operatori nei trasporti di lunga durata.

Omologata come ambulanza bariatrica fino a 4,5 tonnellate, consente il trasporto in sicurezza di pazienti fino a 350 chilogrammi grazie a una barella elettrica dedicata ed è dotata di ventilatore polmonare a turbina, oltre a sistemi avanzati di sanificazione a ozono e catalisi, configurandosi come uno strumento tecnologicamente all’avanguardia per il territorio regionale.

Alla cerimonia, con presenti numerose autorità civili e rappresentanti delle forze dell’ordine, è intervenuto anche il direttore della Sores Giulio Trillò, il presidente del Comitato della Croce Rossa di Palmanova Marco Rodaro con il direttore Denis Raimondi.