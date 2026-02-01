Truffa a Latisana, lo convince a fare un bonifico “sicuro”: recuperati 19.000 euro

L’efficace intervento dei Carabinieri della Stazione di Latisana ha permesso di risolvere brillantemente un caso di truffa ai danni di un uomo della zona. Grazie a una rapida attività investigativa, i militari non solo hanno individuato il presunto colpevole, un 45enne residente fuori regione, ma sono riusciti a recuperare e restituire l’intera somma sottratta: 19.000 euro.

La truffa.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa. La vittima era stata contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un operatore di un noto circuito di pagamenti digitali, era riuscito a conquistarne la fiducia. Con l’inganno, il truffatore aveva indotto l’uomo a eseguire un bonifico su un conto corrente indicato come “sicuro”.

Solo dopo aver autorizzato l’operazione, il cittadino si è reso conto di essere caduto in una trappola e si è rivolto immediatamente alla locale Stazione dei Carabinieri dove ha presentato denuncia querela. Immediatamente i Carabinieri si sono adoperati per risalire all’intestatario del conto corrente dove era stato bonificato il denaro ed a richiedere all’Autorità Giudiziaria il tempestivo sequestro del conto, al fine di recuperare tutti i 19.000 euro.

La riconsegna del denaro.

L’operazione si è conclusa in questi giorni con la riconsegna del denaro alla vittima. Nel frattempo, le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di complici e verificare se il 45enne sia responsabile di altri episodi simili sul territorio nazionale.

Si ribadisce che nessun Organo di Polizia o istituto bancario può chiedere per nessun motivo l’emissione di versamenti di somme in denaro e che per ogni segnalazione o sospetto è possibile rivolgersi al Comando Provinciale Carabinieri di Udine o chiamare il numero di emergenza 112.