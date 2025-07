J-AX in concerto gratuito per le Summer Nights del Palmanova Village

A Palmanova Village arriva l’artista icona del rap made in Italy: venerdì 25 luglio alle 21 J-Ax farà ballare e cantare il pubblico per una serata di puro divertimento dopo il successo delle prime due Summer Nights con Sarah Toscano ed Ermal Meta. La serata sarà anche occasione per conoscere più da vicino J-Ax, fondatore del duo hip-hop Articolo 31 con una lunghissima carriera da solista che lo rende un artista trasversale a diverse generazioni, dal carisma travolgente.

Anche la terza serata delle Summer Nights, infatti, sarà condotta in collaborazione con Radio Company con la formula“Parole e Musica”: J-Ax sarà intervistato in diretta davanti al pubblico del Palmanova Village, alternando le parole alle canzoni live.

Lo spettacolo è gratuito e i negozi resteranno aperti fino alle 23, mentre bar e ristoranti fino a mezzanotte. La musica sarà garantita già dalle 18 con degli speciali djset, mentre lo shopping sarà imperdibile con i saldi estivi fino al -70% sul prezzo outlet. Le Summer Nights danno appuntamento con il gran finale di stagione sabato 30 agosto quando saliranno sul palco i The Kolors, per un evento in musica adatto a tutta la famiglia, tutto da ballare e da cantare a squarciagola, scegliendo tra le numerosissime hit del gruppo