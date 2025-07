Scarpets, tra passato e futuro, in mostra a Tarvisio

“Il tempo della memoria è il futuro. La tradizione degli scarpets ispira i fashion designer di domani”. È questo il titolo della mostra che il Festival Radici, con la collaborazione e la curatela del Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, ha organizzato dal 1° al 20 agosto e che sarà ospitata dal Museo Antiquarium di Camporosso (viottolo Florianca 1).

L’esposizione, che metterà in dialogo passato e futuro, tradizione e sperimentazione, sarà un’occasione unica per riscoprire la bellezza senza tempo degli scarpets carnici: accanto a quelli della tradizione, conservati dal Museo Carnico ed eccezionalmente esposti per Radici, ci saranno anche quelli realizzati nell’esperienza della giornata-laboratorio del fashion contest internazionale di ITS Arcademy a Trieste. Questi modelli sono nati dall’incontro tra le artigiane diplomate del progetto “Scarpetti, i scarpets de Cjargne” e i finalisti dell’edizione 2024 di ITS Contest, il concorso internazionale dedicato ai talenti emergenti della moda, ideato da Barbara Franchin. Da questo “incontro” fra passato e futuro ha preso vita un racconto sorprendente: calzature nate da una tradizione antica, oggi ripensate in chiave contemporanea per raccontare una moda sostenibile, intelligente, profondamente radicata nella cultura del territorio.

Nel corso della mostra – aperta da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 – i visitatori potranno anche assistere ad alcune dimostrazioni dal vivo. Nelle giornate di sabato 2, 9 e 16 agosto, dalle 16 alle 19, le artigiane licenziatarie del marchio di certificazione “Scarpetti®”, Elisa Mainardis e Annamaria Contento, mostreranno in tempo reale le tecniche di lavorazione, spiegando ogni gesto, ogni punto, ogni dettaglio di queste calzature fatte a mano in Friuli Venezia Giulia.

Sarà un’occasione per comprendere da vicino la qualità e l’autenticità di un manufatto che troppo spesso viene imitato, ma raramente davvero compreso. Il progetto “Scarpetti” nasce proprio per questo: per tutelare, valorizzare e promuovere una tradizione che merita di essere raccontata con verità, orgoglio e passione. Proprio nelle scorse settimane hanno preso il via le iscrizioni al nuovo corso di formazione base “Scarpetti, i scarpets de Cjargne”, rivolto ad aspiranti artigiane e artigiani che desiderino apprendere l’arte tradizionale di realizzazione a mano degli scarpets carnici tutelati dal marchio “Scarpetti®” per produrre, diffondere e promuovere un manufatto dell’eccellenza artigianale, hand made in FVG. Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a info@museocarnico.it (entro il 18 agosto). Tutti i dettagli sul sito casagortani.museocarnico.it.