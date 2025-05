Lavori sulla segnaletica in autostrada, viabilità modificata al Nodo di Palmanova

Chiusa una rampa di accesso al Nodo di Palmanova.

Autostrade Alto Adriatico informa che, per lavori legati alla manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle ore 22,00 di lunedì 19 maggio alle ore 05,00 di martedì 20 ci sarà la chiusura temporanea della rampa (direttrice Udine-Trieste) di collegamento tra la A23 e la A4 all’altezza del Nodo di Palmanova.

Pertanto, in tale fascia oraria, chi percorre la A23 (provenienza Udine/Tarvisio) ed è diretto verso Trieste potrà uscire al casello di Udine Sud e, utilizzando la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, rientrare sulla A4 allo svincolo di Palmanova, oppure potrà uscire a San Giorgio di Nogaro, rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4 in direzione Trieste. Aggiornamenti su traffico e viabilità sui siti e sui canali social di Autostrade Alto Adriatico e telefonando al numero verde gratuito 800996099.