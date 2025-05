Il pornoattore friulano Max Felicitas aggredito mentre aspetta il taxi

Disavventura milanese per il pornoattore friulano Max Felicitas.

“Un gruppo di ragazzi mi si è avvicinato chiedendomi se stessi aspettando il taxi , per poi sferrarmi un violento pugno al petto e strapparmi la collanina“: è con queste parole che ieri, sabato 17 maggio, il pornoattore friulano Edoardo Barbares, al secolo Max Felicitas, racconta ai numerosi fans quanto accaduto la sera prima e lo fa tramite una piattaforma social.

Felicitas ricostruisce l’accaduto con evidente rabbia, tanto da pronunciare frasi del tipo “Milano fa schifo “. “Stavo passeggiando lungo Via Corso Como, a Milano, per andare a prendere il mio Uber – racconta l’attore – ad un certo punto mi si avvicina un ragazzo che mi chiede se stessi aspettando il taxi e, di punto in bianco, sono sbucate altre persone, che mi hanno sferrato un pugno al petto e strappato la collanina“.

L’amarezza di Felicitas, però, è legata soprattutto all’indifferenza della gente e alla zona che, nonostante la posizione strategica, è priva di controlli da parte delle forze dell’ordine, tanto da proseguire con “nessuno ha fatto nulla, non c’era nessuno, né carabinieri né polizia, in una zona ricca di movida, nessuno alla tutela dei ragazzi fuori dal locale”, per poi concludere con colorite critiche a chi governa. La rabbia, l’amarezza ma soprattutto il senso di frustrazione di questi tempi è un sentore comune nella città di Milano, dove episodi simili a questo risultano purtroppo essere all’ ordine del giorno.