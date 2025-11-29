Mercatini, spettacoli e mostre: gli eventi del Natale a Palmanova

Oltre 50 eventi per il Natale a Palmanova.

Palmanova si prepara a vivere le festività natalizie con un calendario ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Sono oltre 50 gli eventi tra mercatini, spettacoli musicali, mostre, laboratori, sport ed enogastronomia che animeranno la città fino all’Epifania.

Sabato 6 e domenica 7 dicembre Piazza Grande si trasformerà in una suggestiva scenografia invernale per l’apertura del “Magico Natale a Palmanova”. Da segnalare, fra gli eventi principali, l’accensione dell’albero sabato alle ore 17, che darà ufficialmente il via al periodo natalizio.



Il weekend sarà all’insegna della festa, con chalet che offriranno artigianato creativo e specialità enogastronomiche, spettacoli itineranti, performance di bolle, giochi di società e la Casetta di Babbo Natale con i suoi elfi, che accoglieranno grandi e piccini in un’esperienza unica di magia e divertimento. Due mercati straordinari animeranno Piazza Grande lunedì 8 e domenica 21 dicembre.



Mercoledì 31 dicembre si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con il Capodanno Stellare, che unirà come di consueto la magia dei fuochi d’artificio a un DjSet di Michele Poletto (Playa Desnuda).

Dalle mostre al teatro: le iniziative culturali.

Il programma culturale proporrà anche importanti mostre di fotografia e arte contemporanea. Tra queste “Pasolini e il Laboratorio Friuli a 50 anni dalla scomparsa” nell’Atrio del Palazzo Municipale (fino al 6 dicembre), “Memorie – Lab 245” (dal 1 al 10 dicembre, Polveriera Garzoni), la mostra collettiva d’arte “PACE – Palmanova Art Collective Exhibition” (dal 6 dicembre al 6 gennaio, Sala Loggia in Piazza Grande) e “JULIET art magazine – Since 1980” (dal 20 dicembre al 18 gennaio, Polveriera Foscarini).

Il calendario musicale e teatrale sarà altrettanto ricco, con oltre dieci appuntamenti da non perdere. Tra gli eventi principali si ricordano lo spettacolo teatrale “Macbeth” con Daniele Pecci e Sandra Toffolatti (3 dicembre, ore 20:45, Teatro G. Modena) e la rappresentazione artistica “RiconoScienza. La scienza raccontata da chi la vive” di e con Mauro Ferrari e Piero Sidoti (6 dicembre, ore 21, Teatro G. Modena) e il Concerto dell’Orchestra d’Archi Blanc con voce narrante dell’attore Massimo Somaglino (8 dicembre, ore 20:30, Teatro G. Modena).



Non mancheranno gli appuntamenti dedicati agli amanti della lettura con la rassegna “Libri sotto l’Albero”, che offrirà laboratori creativi e spunti culturali a cura della Biblioteca Civica “A. Muradore”.



Tra le iniziative sportive, sabato 13 dicembre “Vola Alto con lo Sport”, una giornata regionale dedicata ai ragazzi che vogliano provare varie attività sportive, la Corsa dei Babbo Natale, in programma domenica 21 dicembre alle 16 e il 14° Festival Scacchistico Città di Palmanova, organizzato da Palmascacchi, che si terrà dal 27 dicembre al 3 gennaio 2026.



Tra le altre attrazioni turistiche di Palmanova le Gallerie (sabato e domenica, ore 10–16), la Sala Video Multimediale (9:30–13 e 14–17) e il nuovo VirtuaLift – Ascensore Virtuale (9:30–13 e 14–17) con apertura straordinaria l’8 dicembre. Ai cittadini di Palmanova è garantito l’ingresso gratuito nel primo weekend del mese, accompagnando un visitatore pagante.



Le festività si concluderanno con il tradizionale Pignarûl Epifanico: lunedì 5 gennaio alle 18:30 a Jalmicco e martedì 6 alle ore 19 in via Vallaresso.

Un momento speciale per tutta la comunità.

“Il Natale a Palmanova è da sempre un momento speciale in cui la comunità si ritrova e crea nuovi ricordi – afferma il Sindaco Giuseppe Tellini –. Anche quest’anno, la città-stellata accoglierà residenti e turisti con un programma variegato e pensato per ogni età”.



L’Assessore alla Cultura, Turismo e Attività Produttive, Silvia Savi, aggiunge: “Abbiamo ideato un calendario in grado di coinvolgere tutte le generazioni: dai più piccoli, protagonisti di numerose iniziative, agli adulti, dai concerti ai mercatini. Abbiamo reintroddotto l’accensione dell’albero mentre la piazza si conferma riferimento per il Capodanno Stellare, con fuochi e musica, con uno spettacolo che richiama migliaia di persone da tutta la Bassa friulana. Durante l’Avvento, Palmanova diventerà un luogo da vivere e scoprire, per cittadini e visitatori”.