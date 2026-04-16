Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 17 aprile

Nella giornata di venerdì 17, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà stabile grazie al rafforzamento dell’anticiclone. Sui monti il cielo si presenterà variabile, con una maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio. Su pianura e costa prevarrà invece il cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino sul Carso e su Trieste soffierà Borino o, al più, Bora moderata; nel corso della giornata tenderanno poi a prevalere venti di brezza.

Le temperature saranno miti, con valori massimi in pianura intorno ai 25°C. In pianura le minime saranno comprese tra 10 e 12°C e le massime tra 24 e 26°C, mentre sulla costa le minime si attesteranno tra 14 e 16°C e le massime tra 21 e 23°C. A 2000 metri la temperatura media sarà di circa 5°C e a 1000 metri di circa 13°C.