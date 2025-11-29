Estesa la platea per il contributo annuale di 350 euro.

Anche i titolari dell’assegno mensile di assistenza e dell’assegno sociale sostitutivo per persone con invalidità civile entreranno tra i destinatari del contributo annuale di 350 euro.



“Ampliare la platea dei beneficiari del sussidio economico destinato ai pensionati in condizioni di fragilità significa rafforzare il sostegno alle persone più vulnerabili. Con l’aggiornamento che abbiamo approvato, anche i titolari dell’assegno mensile di assistenza e dell’assegno sociale sostitutivo per persone con invalidità civile entreranno tra i destinatari del contributo annuale di 350 euro”.

A spiegare la novità è stato l’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, illustrando alla Giunta lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione e Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), aggiornamento dell’accordo siglato nel dicembre 2024 per l’erogazione del sussidio ai pensionati con redditi bassi e ai titolari di prestazioni assistenziali.

L’integrazione, i requisiti e quando sarà pagata.

L’integrazione conferma l’importo di 350 euro annui in un’unica soluzione e mantiene la platea già prevista dalla normativa regionale: titolari di pensioni inferiori o pari al trattamento minimo, pensioni sociali, assegni sociali o pensioni di inabilità per persone con invalidità civile, con residenza in Friuli Venezia Giulia e Isee fino a 15.000 euro.

In attuazione della legge regionale 12/2025, la misura viene estesa alle annualità 2025 e 2026 anche ai titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 118/1971 e dell’assegno sociale sostitutivo di cui all’articolo 19 della stessa legge, purché in possesso dei requisiti previsti.

Per questi nuovi beneficiari, l’annualità 2025 sarà erogata entro il 28 febbraio 2026. per il 2026 si seguiranno le tempistiche ordinarie definite nella Convenzione. L’Inps provvederà alla liquidazione delle somme ai cittadini aventi diritto a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione.