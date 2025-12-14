Un progetto che valorizza le fortezze veneziane, tra cui spicca Palmanova.

A otto anni dal riconoscimento Unesco delle “Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo – Stato da Terra, Stato da Mar Occidentale”, Palmanova celebra il proprio patrimonio con la presentazione di una guida fotografica e di una mappa cicloturistica dedicate alle fortezze della Repubblica di Venezia.

“Siamo particolarmente orgogliosi che Palmanova abbia coordinato la realizzazione di questa guida, pensata per offrire una panoramica completa delle città fortificate e del loro straordinario valore storico, culturale e turistico”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Tellini durante l’incontro, svoltosi nel Salone d’Onore del Municipio. In collegamento video erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Bergamo e Peschiera del Garda.

La nuova guida.

La guida fotografica, intitolata “Viaggio tra le fortezze della Repubblica di Venezia. Dalla Terraferma all’Adriatico”, raccoglie 131 pagine di immagini significative delle fortificazioni di Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova per l’Italia. A queste si aggiungono Zara e Sebenico per la Croazia e Cattaro per il Montenegro, testimonianze riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2017.

Un percorso cicloturistico che collega le fortezze veneziane.

Accanto alla guida è stata presentata La Via del Leone, una mappa cicloturistica di oltre 500 km che collega le tre città italiane. Il percorso attraversa colli, acque, pianure, piazze e monumenti, permettendo ai viaggiatori di immergersi nella storia seguendo il simbolo del Leone di San Marco. La mappa cartacea sarà distribuita dagli infopoint turistici e, tramite QR code, è possibile scaricare la traccia GPX dell’intero itinerario.

“Ringraziamo il Ministero del Turismo per il sostegno e la lungimiranza nel valorizzare la rete delle fortificazioni veneziane – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Savi –. La guida e la mappa invitano alla scoperta di un patrimonio condiviso e aiutano cittadini e visitatori a comprendere il valore di un sito seriale transnazionale che unisce Italia, Croazia e Montenegro”.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno ricevuto anche il Calendario 2026 del Comune di Palmanova, con fotografie inedite dei diversi siti Unesco. Nell’atrio del Municipio è stata allestita una mostra fotografica dedicata alle sei città del sito, con immagini e storie che ne raccontano l’eccezionale eredità culturale.

Per ulteriori informazioni e contenuti digitali sulle fortezze veneziane, è disponibile il sito ufficiale www.thevenetianfortresses.com