Fabio Licciardello nuovo comandante della Polizia locale di Palmanova.

Palmanova ha un nuovo Comandante della Polizia Locale: si tratta di Fabio Licciardello, 57 anni, che arriva con un’esperienza consolidata maturata in cinque anni alla guida del servizio di polizia di Auronzo di Cadore, oltre a precedenti incarichi operativi a Codognè e Venezia.

Il Sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, ha dato il benvenuto al nuovo comandante sottolineando l’importanza dell’innesto: “Con Fabio Licciardello rafforziamo l’organico comunale con un uomo d’esperienza e di grande professionalità. Al suo fianco può contare su una squadra affiatata, composta da cinque operatori impegnati quotidianamente nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Palmanova con le sue tante attività, con la sua posizione e il suo ruolo a livello regionale, richiede interventi pronti e costanti, un presidio continuo del territorio e della viabilità per assicurare a cittadini e visitatori la massima sicurezza”.

Fabio Licciardello coordinerà le attività operative del corpo di polizia municipale, pianificando pattuglie, organizzando controlli e gestendo le emergenze. “È un onore e un piacere servire una città prestigiosa come Palmanova. Ho trovato un gruppo di agenti di polizia locale preparato e coeso in grado di gestire attività complesse e da cui si può partire per ambire ad un corpo di polizia municipale allargato al territorio. Ho molto apprezzato il livello di collaborazione con il tessuto sociale per la gestione delle tante attività che Palmanova offre. Il mio ruolo, oltre che quello di coordinamento della Polizia Locale del Comune e di salvaguardia di ordine e sicurezza, deve anche concretizzarsi come punto di riferimento per i cittadini e lavorare per costruire fiducia e collaborazione tra la polizia locale e la comunità”.

E aggiunge: “Siamo già operativi. Come prima attività, acquisteremo, per la sicurezza stradale, due nuovi lettori di targhe per la verifica della copertura assicurativa e della revisione periodica dei veicoli e un telelaser di ultima generazione che fotografa e può filmare i veicoli che oltrepassano i limiti di velocità. Tra gli obiettivi, anche verifiche costanti in funzione di antidegrado del centro urbano e particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti proseguendo e incrementando il sistema di fototrappole nei pressi dei cassonetti dell’immondizia”.