Il ponte del 25 aprile porta in Friuli Venezia Giulia un fine settimana ricco di appuntamenti, tra sagre, feste patronali, mercatini, eventi gastronomici, sport, musica e iniziative all’aria aperta. Sabato 25 e domenica 26 aprile ci saranno tante occasioni per vivere la primavera, dalla costa alla montagna, passando per borghi, ville storiche e piazze di paese.

La Sagra del Vino a Casarsa della Delizia

A Casarsa della Delizia entra nel vivo la 78ª Sagra del Vino, in programma dal 23 aprile al 4 maggio. Sabato 25 aprile la giornata si aprirà già dal mattino con la gara di pesca alla trota, i tornei sportivi, il mercatino di arti, sapori e mestieri nelle vie del centro, l’apertura del Luna Park e dei chioschi. Nel pomeriggio sono previsti spettacoli per famiglie, mentre alle 18 si terranno l’inaugurazione ufficiale e la premiazione di “Filari di Bolle”. In serata spazio alla musica, con dj set, live e il tributo agli 883.



Domenica 26 aprile il programma proseguirà con tornei sportivi, autoemoteca Avis, esposizione di macchine agricole e del trattore elettrico Fendt, convegni sulla viticoltura sostenibile, dimostrazioni di tiro con l’arco, mercatino, giochi per famiglie, degustazioni guidate, spettacoli in piazza e l’arrivo del treno storico alla scoperta dei borghi pordenonesi.

Lo Scrigno del Doge a Villa Manin

A Villa Manin di Passariano torna Lo Scrigno del Doge, la mostra mercato dedicata ad antiquariato, modernariato e vintage. Il primo appuntamento dell’edizione 2026 è fissato per sabato 25 aprile, con circa cento mercanti selezionati negli spazi della villa, dall’Esedra di Ponente alle barchesse, fino alla piazza tonda.



Tra gli stand si potranno trovare mobili, dipinti del Settecento, modernariato, materiale pubblicitario d’epoca, porcellane, vetri, bronzi, filatelia, numismatica, gioielli, vinili e macchine fotografiche d’epoca. La giornata, a ingresso gratuito dalle 9 alle 17.30, proporrà anche approfondimenti d’arte, una passeggiata didattica tra gli stand con l’esperto Alessandro Rosa, tour gratuiti in carrozza e dimostrazioni di antichi mestieri artigianali.

Il ponte del 25 aprile a Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro propone un fine settimana tra sport, natura, fiori e mare. Sabato 25 aprile è in programma il Triathlon Sprint Silver – Memorial Renzo Ardito, con oltre 300 atleti e partenza dalla spiaggia di Pineta. Domenica 26 aprile si terrà invece la prova di Swimrun, prima tappa del circuito nazionale organizzata per la prima volta sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon.



Non mancheranno le escursioni guidate in bicicletta: sabato 25 aprile, dalle 9 alle 13, il percorso “Tra gocce di resina e sale” attraverserà il territorio comunale tra pineta e mare; domenica 26, dalle 8 alle 13, “Su e giù per il Tagliamento” porterà i partecipanti lungo il fiume e le ciclabili della zona. Al Parco Hemingway torna anche Lignano in Fiore, con stand di piante, fiori, artigianato, prodotti locali, laboratori, animazione e iniziative solidali. In programma anche la 51ª Regata dei Due Golfi, dal 24 al 26 aprile, e l’11ª edizione del Festival Internazionale di Scacchi, con tornei e giocatori da tutta Italia e dall’estero.

Le sagre.

Pradamano in Festa

A Pradamano prosegue Pradamano in Festa 2026, in programma dal 24 aprile al 3 maggio in piazza Chiesa, nell’area della parrocchia di Santa Cecilia. Sabato 25 aprile tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la 38ª Pradamano Pedala – Trofeo Remo Duri. Nella stessa giornata spazio anche alla musica dal vivo con i Flames, ai laboratori dimostrativi di ceramica Raku, alla rassegna delle bande giovanili “Giovani Note”, all’esibizione della scuola di ballo Vittoria Danze e alla serata anni Settanta, Ottanta e Novanta con Dj Ufone.



Domenica 26 aprile sarà una giornata dedicata alla partecipazione e alle famiglie, con il pranzo della Collaborazione Pastorale, il quiz “Il Cervellone”, animazione per bambini, la “Fiera dei fissiati”, burraco, laboratori di ceramica Raku e una dimostrazione teorica e pratica di primo soccorso con la Croce Rossa. In serata spazio agli arrosticini, all’aperitivo con Dj Shark e al ballo liscio con Renè.



Accanto agli appuntamenti popolari, Pradamano in Festa propone anche un percorso culturale dedicato alla fotografia. Il Circolo Culturale Fotografico Zoom partecipa alla manifestazione con tre esposizioni diffuse sul territorio.



La mostra collettiva, riconosciuta con patrocinio FIAF, sarà dedicata a Pradamano e dintorni e raccoglierà circa cinquanta fotografie a colori e in bianco e nero realizzate da 17 fotografi. Nella Limonaia di Villa Giacomelli, dal 26 aprile, sarà allestita una mostra personale a tema libero con opere di dieci soci. Il terzo percorso sarà invece dedicato alla ceramica Raku del maestro Luciano Beltramini, con scatti che racconteranno le diverse fasi della lavorazione.



Aquileia in Primavera



Domenica 26 aprile il centro storico di Aquileia ospiterà Aquileia in Primavera. Le vie attorno alla Basilica si animeranno con il Mercatino di Primavera, artigiani, artisti, hobbisti e produttori locali. In programma anche laboratori, tra cui “Fiori di vetro” all’associazione Bluoltremare, momenti musicali in piazza Capitolo e proposte enogastronomiche legate alle tradizioni friulane.



La Sagra di San Marco a Clauiano



A Clauiano di Trivignano Udinese torna la 58ª Sagra di San Marco, organizzata dall’associazione “Unis par Clauian”. Sabato 25 aprile l’area festeggiamenti riaprirà alle 10. Alle 11.30 è prevista la Santa Messa con gli Scampanotadôrs furlans – Gino Ermacora, mentre dalle 12 il pranzo sarà accompagnato da Carmine Di Florio. Nel pomeriggio ci saranno laboratori per bambini e torneo di scacchi, seguiti dall’aperitivo musicale con Dj Lucaturket e dal dj set serale “Sweet – I Love Hit”.



Domenica 26 aprile si partirà alle 9 con l’apertura dell’area festeggiamenti e la Camminata di San Marco. A mezzogiorno il pranzo sarà accompagnato dalla live music di Max Piran. Nel pomeriggio spazio al torneo di briscola, alla gara di torte fatte in casa e, alle 18, al live show degli Exes. Nei chioschi ci saranno pasta e gnocchi al ragù, milanese con patatine, salsiccia, costa, grigliata mista, frico con polenta, calamari fritti, hot dog, crostoli, dolci fatti in casa e tartine con prosciutto cotto caldo.



Asparagorgo a Gorgo di Latisana



A Gorgo di Latisana torna Asparagorgo, la storica manifestazione dedicata all’asparago bianco, in programma dal 24 aprile al 3 maggio. Sabato 25 aprile la giornata sarà dedicata alla solidarietà con il titolo “Ricordando Alberto ed Emanuele”: alle 8 apriranno le iscrizioni alla marcia non competitiva Pro Agmen, con partenza alle 8.30 su percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. Alle 10.30 spazio al Mercatino di Primavera Pro-Agmen, mentre alle 12 è previsto il pranzo con giochi in legno “I colori di Ilenia”. La sera si ballerà con Renè live band e nell’area chiosco suoneranno i Rockstation.



Domenica 26 aprile il programma continuerà con sport e musica: alle 17 si giocherà il Calcio Memorial Paolo Cortello, alle 20.30 si ballerà con l’orchestra Stefania Marchesi e dalle 21.30 l’area chiosco ospiterà Dj Ues. Nei chioschi spazio ai piatti a base di asparagi, tra pasticcio, pennette, frittata, frico, parmigiana e asparagi con le uova, oltre a grigliate di carne con polenta.



La Festa degli Asparagi a Tavagnacco



A Tavagnacco prende il via l’88ª Festa degli Asparagi, in programma dal 25 aprile al 10 maggio negli spazi del campo sportivo. Sabato 25 aprile si partirà con l’apertura delle degustazioni a mezzogiorno e, in serata, con la musica dedicata a Lucio Battisti.



Domenica 26 aprile proseguiranno le degustazioni, le attività per bambini e la musica itinerante. Protagonisti saranno naturalmente gli asparagi, proposti in diverse ricette, dai grandi classici come risotto e uova con asparagi fino a crespelle, creme e preparazioni tipiche. Accanto ai piatti dedicati al prodotto simbolo della sagra non mancheranno griglia, hamburger, würstel e patatine.



La Sagre dal Cunin a Castions di Strada



A Castions di Strada comincia la 19ª Sagre dal Cunin, in programma dal 25 aprile al 10 maggio. Sabato 25 aprile l’apertura ufficiale dei festeggiamenti sarà accompagnata dal motogiro “Born to be Wild”, dalla musica rock degli Head Junkers e dalla serata con i No Surprize.



Domenica 26 aprile spazio ai motori e alla musica con il raduno di auto e il “Giro d’altri tempi”, accompagnati dal live dei Gunner’s, tribute band dei Guns N’ Roses, e dalla serata anni Novanta con Dj Max Zuleger. Il piatto simbolo sarà il coniglio, proposto in diverse varianti, accanto a gnocchi, grigliate, frico, pollo allo spiedo, patatine e altre specialità.



La Sagra Paesana di San Marc a Jutizzo di Codroipo



A Jutizzo di Codroipo torna la Sagra Paesana di San Marc, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Sabato i chioschi apriranno alle 11 e poi di nuovo alle 18, mentre alle 20 è prevista la serata musicale con Luca Dj. Domenica 26 aprile i chioschi riapriranno ancora alle 11 e alle 18.



Il menù proporrà gnocchi di patate al ragù, calamari fritti, costa alla griglia, grigliata mista, salsiccia alla griglia, polletto allo spiedo, wiener schnitzel e frico alla piastra. A completare l’offerta ci saranno insalata di fagioli con cipolla, patatine fritte e polenta, con portate disponibili anche per asporto.

Aviano in Festa e Sagra di San Zenone

Ad Aviano prosegue Aviano in Festa, con la Sagra di San Zenone in programma dal 23 aprile al 3 maggio. La festa, molto sentita dalla comunità, proporrà chioschi, pesca di beneficenza, musica e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti più attesi del weekend c’è il concerto di Bobby Solo, previsto domenica 26 aprile. In programma anche serate country, esibizioni dei Danzerini di Aviano, concerti con Lucio e i Robusti, Booty Shakers, Def Trio Live Music e la tribute band degli 883 Max Forever.



Sagra di San Marco a Campolessi di Gemona



A Campolessi di Gemona del Friuli torna la 58ª Sagra di San Marco, in programma dal 23 al 26 aprile nell’area festeggiamenti di via Campo. Il calendario propone musica, spettacoli, attività per bambini, gare di briscola, tornei di morra, passeggiate nella natura, laboratori, ballo, sport, pesca di beneficenza e chioschi.



Domenica 26 aprile sarà una giornata in stile country, con Dj Elvis, la scuola di ballo Dance Country Cap, il concerto degli Heartryte e una serata anni Ottanta con Music Video Dance Night insieme a Pietro Berti.



Fums, Profums e Salums a Sutrio



Domenica 26 aprile Sutrio ospita Fums, Profums e Salums, l’evento dedicato ai salumi carnici e alle specialità affumicate. Il percorso gastronomico si snoderà tra le vie del borgo con otto tappe di degustazione, realizzate in collaborazione con ristoranti e locali del territorio.



Oltre ai salumi e agli affettati affumicati, ci saranno formaggi, verdure lavorate con lo stesso metodo, vini del Friuli Venezia Giulia, musica dal vivo e attività per bambini. Alle 11.30 è previsto un incontro sulla norcineria e sulle preparazioni affumicate delle vallate alpine, con show cooking finale e degustazione gratuita fino a esaurimento posti. Nel pomeriggio tornerà anche il concorso per il miglior salame affumicato del Friuli Venezia Giulia.



Lis Mirindutis a Titiano di Precenicco



Sabato 25 aprile a Titiano di Precenicco torna la festa campestre Lis Mirindutis, arrivata alla 48ª edizione. L’appuntamento si svolgerà vicino alla chiesa di Titiano, sulle rive del fiume Stella.



La giornata inizierà con l’apertura dei chioschi, il punto informativo Avis, la Messa nella chiesetta della Beata Vergine della Neve e attività per bambini. Nel menù ci saranno costa, salsiccia e fartae cul salamp.



Sagre di San Marc ad Aonedis



Sabato 25 aprile ad Aonedis di San Daniele del Friuli si rinnova la Sagre di San Marc, piccola festa di paese sulle rive del Tagliamento. L’appuntamento conserva lo spirito delle sagre di una volta, con pranzo e cena sul prato accompagnati da musica dal vivo.



Festeggiamenti dell’Annunziata a Tomba di Buja



A Tomba di Buja la tradizionale sagra dell’Annunziata proseguirà fino a domenica 26 aprile in una nuova struttura. Il programma propone musica dal vivo, country, ballo liscio, pesca di beneficenza, attività per bambini, animali esotici, truccabimbi e mostra fotografica.



Nel menù troveranno spazio griglia, gnocchi con ragù di bufala, frico, formaggio, spezzatino di bufala e altre specialità.



Perdonut a Muzzana del Turgnano



A Muzzana del Turgnano il Perdonut unirà momenti religiosi, appuntamenti popolari e memoria storica. Sabato 25 aprile sono previste attività per bambini, laboratori, la riapertura della mostra fotografica dedicata al Friuli terremotato, la Santa Messa e una serata caraibica.



Domenica 26 aprile si terranno la Messa del Perdonut, l’esibizione degli Scampanotadors, i vespri, la processione con la banda Stella Maris di Marano Lagunare e lo spettacolo teatrale “Mi visi”, dedicato al terremoto del Friuli del 1976.



Festa del Salame Carnico a Paularo



Sabato 25 aprile a Paularo si terrà la Festa del Salame Carnico, organizzata dall’associazione culturale Ecomuset di Chiaulis con l’amministrazione comunale. La giornata sarà dedicata alla gara del salame carnico, con degustazioni della giuria già dal mattino. Alle 12 è previsto il pranzo aperto a tutti, mentre nel pomeriggio si terranno le premiazioni con le autorità.