Frecce Tricolori, addestramento ad Aviano: i voli spettacolari nei cieli del Friuli. Il video

I dieci velivoli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno colorato questa mattina i cieli sopra la base aerea “Pagliano e Gori”: il tradizionale addestramento fuori sede delle Frecce Tricolori ha fatto tappa oggi, venerdì 24 aprile, presso l’aeroporto militare di Aviano, sede del 31st Fighter Wing dell’aviazione statunitense.

Il video delle manovre acrobatiche

Le immagini catturate durante la mattinata mostrano la formazione in tutta la sua precisione. Il video, che documenta i passaggi più spettacolari, evidenzia la capacità dei piloti di mantenere distanze millimetriche anche in un contesto differente da quello abituale. I velivoli sono stati protagonisti di manovre mozzafiato, disegnando figure geometriche perfette sopra le piste che solitamente ospitano gli F-16 americani.

Addestramento lontano da casa: una necessità tecnica

Il rischieramento temporaneo dalla base madre di Rivolto, in provincia di Udine, non è solo una tradizione, ma un passaggio tecnico fondamentale per il team acrobatico. Durante questa fase della stagione, la PAN si sposta presso vari aeroporti militari per permettere, in particolare ai nuovi piloti, di acquisire esperienza in scenari diversi. Operare lontano da Rivolto costringe la formazione a eseguire il programma senza i consueti riferimenti visivi al suolo, garantendo che ogni manovra venga eseguita con la massima precisione indipendentemente dalla geografia del territorio.

Verso la stagione estiva

Quella di Aviano è solo una delle tappe del tour addestrativo che ha già toccato le basi dell’Aeronautica Militare di Cervia, Grosseto e Istrana. Ogni volo rappresenta un passo avanti nella preparazione della stagione acrobatica ormai alle porte.

IL VIDEO DI AZZURRO TRICOLORE: