Meteo in Friuli: weekend stabile e soleggiato, poi tornano nuvole e pioggia

Il weekend del 25 aprile in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna del tempo stabile e delle temperature decisamente miti, con condizioni ideali per gite fuori porta, eventi e celebrazioni. Un quadro meteorologico nel complesso favorevole che accompagnerà sia la giornata di sabato sia quella di domenica, prima di un graduale peggioramento atteso all’inizio della prossima settimana.

Sabato 25 aprile: sole e clima primaverile

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con al più qualche locale annuvolamento nel pomeriggio sulle zone montane. I venti saranno deboli a regime di brezza, contribuendo a mantenere condizioni piacevoli.



Le temperature risulteranno particolarmente gradevoli: in pianura si oscillerà tra i 7 e i 10 gradi di minima e i 23-26 gradi di massima, mentre sulla costa i valori andranno dai 10-13 gradi fino a 19-22 gradi. Lo zero termico si manterrà oltre i 3000 metri, segno di una massa d’aria decisamente mite.

Domenica 26 aprile: velature in aumento ma resta stabile

Anche domenica inizierà con cielo sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento delle velature, soprattutto dalle ore centrali, con un cielo che diventerà poco nuvoloso o variabile.



Nonostante ciò, il tempo resterà stabile e senza precipitazioni. Le temperature saranno ancora elevate per il periodo, con valori in pianura tra 8 e 11 gradi al mattino e 23-27 gradi nel pomeriggio, mentre sulla costa si registreranno 12-14 gradi di minima e 20-23 gradi di massima. Si conferma quindi una marcata escursione termica giornaliera.

Da lunedì arrivano venti e instabilità

Il quadro inizierà a cambiare già da lunedì 27 aprile, quando il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino ma più variabile nel pomeriggio, con la possibilità di qualche rovescio sulle zone alpine e prealpine. Da segnalare anche la presenza di Bora moderata sulla fascia orientale e costiera nella prima parte della giornata.

Un ulteriore peggioramento è atteso martedì 28 aprile, con maggiore nuvolosità e possibili rovesci sparsi, inizialmente sulle aree montane e in successiva estensione anche a pianura e costa. In sintesi, il ponte del 25 aprile offrirà condizioni meteo ideali in Friuli Venezia Giulia, con sole e temperature quasi estive, prima di un ritorno a una maggiore variabilità nei giorni successivi.