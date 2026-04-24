Avasinis, il “baule dei ricordi” si apre in osteria: i video inediti del prima e dopo terremoto

Il tempo sembra essersi fermato nelle pellicole in Super8 che ritraggono Avasinis tra gli anni ’50 e i ’90, ma la storia del paese ha un confine netto, tracciato dalle scosse del 1976. Per riannodare i fili di quella memoria, l’Associazione “Matteo Chef Giramondo APS” ha organizzato l’incontro “GENTE DI NOI – 1976: un prima e un dopo”. L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile, alle ore 17.00, presso il bar “Al Vecjo Fôr” di Avasinis di Trasaghis, un luogo che per decenni è stato il cuore pulsante della comunità e della famiglia Rodaro.

Tre sguardi sulla ricostruzione

Il sisma e la successiva rinascita del territorio saranno analizzati attraverso tre punti di vista differenti e complementari, capaci di restituire la complessità di quegli anni. A commentare le immagini storiche saranno Paola Treppo, che porterà la testimonianza di chi visse l’emergenza con gli occhi di una bambina, Aldo Di Bernardo, venzonese impegnato nella storica ricostruzione del Duomo della città murata, ed Enos Costantini, esperto e appassionato di storia locale. Insieme, i relatori apriranno idealmente un “baule dei ricordi” per condividere aneddoti e vissuti con il pubblico, ricreando l’atmosfera autentica delle vecchie osterie friulane.

Nel segno di Matteo Rodaro

L’iniziativa non è solo un momento di analisi storica, ma un atto di amore verso il territorio nel solco dell’eredità lasciata da Matteo Rodaro. L’associazione organizzatrice è nata infatti per onorare la memoria del giovane chef friulano, scomparso nel 2013. Matteo, nella sua carriera internazionale, era diventato un vero ambasciatore del gusto regionale, portando i sapori e i vini del Friuli Venezia Giulia nelle cucine di tutto il mondo.

Convivialità e memoria

La scelta del bar “Al Vecjo Fôr” non è casuale: Matteo credeva profondamente nel valore dell’amicizia e della convivialità, elementi che l’associazione continua a promuovere. Al termine del confronto e della proiezione dei video, i partecipanti potranno fermarsi per un momento conviviale offerto dal sodalizio. Per chi desiderasse ulteriori informazioni sull’evento o sulle attività dell’APS, è possibile contattare l’organizzazione al numero 371-1799943 o tramite l’indirizzo email [email protected].