Udine, i quartieri arrivano su WhatsApp: informazioni dirette ai cittadini

Dopo il debutto dei profili istituzionali dell’Ente, il Comune di Udine estende la propria rete di comunicazione digitale portandola fin sotto casa dei cittadini. Sono stati attivati ufficialmente i nuovi canali WhatsApp dedicati ai nove Consigli di Quartiere Partecipati, un’iniziativa progettata per rendere il dialogo tra le assemblee territoriali e i residenti più rapido, accessibile e capillare. Lo strumento mira a fornire aggiornamenti costanti sulle attività istituzionali, sui servizi di prossimità e su tutte le novità che riguardano i singoli rioni della città.

Informazioni capillari e servizi di prossimità

Attraverso questi nuovi spazi digitali, ogni Consiglio di Quartiere potrà veicolare in tempo reale le comunicazioni ufficiali che riguardano la propria area di competenza. Il palinsesto informativo spazierà dalle convocazioni delle assemblee agli aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori dei Consigli, includendo la condivisione dei verbali e di tutte le notizie pratiche utili alla vita quotidiana del quartiere. Non mancherà inoltre una parte dedicata alla promozione di incontri pubblici, eventi sociali e iniziative culturali legati specificamente al territorio di riferimento.

Il commento dell’assessora Rosi Toffano

L’amministrazione comunale punta molto su questo nuovo strumento per consolidare il legame con la cittadinanza. “Con l’attivazione dei nuovi canali WhatsApp dei Consigli di Quartiere Partecipati vogliamo favorire una comunicazione più vicina e immediata per i cittadini“, spiega l’assessora ai Quartieri, Rosi Toffano.

“I consigli di quartiere in questi anni hanno lavorato molto bene, garantendo un confronto diretto tra amministrazione e cittadini, con al centro le necessità, le proposte e le idee per i quartieri. Con il canale WhatsApp ci auspichiamo che questo lavoro venga valorizzato ancora di più e che le assemblee diventino ancora di più importanti per le dinamiche di quartiere“.

Privacy e modalità di iscrizione

Il servizio è stato strutturato per essere totalmente gratuito e rispettoso della riservatezza degli utenti. Per accedere alle informazioni non è necessaria alcuna registrazione formale, se non il possesso dell’applicazione WhatsApp. La tecnologia dei “canali” garantisce inoltre che il numero di telefono dei iscritti non sia visibile né agli altri partecipanti né agli amministratori, assicurando la piena tutela dei dati personali.

Per unirsi alla community del proprio quartiere è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del Comune di Udine, nella pagina dedicata ai Consigli di Quartiere Partecipati (https://www.comune.udine.it/Amministrazione/Organi-di-governo/Consigli-di-quartiere-partecipati), selezionare la propria zona di residenza e cliccare sul link di invito presente nella descrizione della pagina