Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la norma che avvia il percorso per la costituzione della Fondazione Palmanova, il nuovo organismo destinato a rafforzare la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale e culturale della Città Stellata, inserita nella lista dei siti Unesco.



Un risultato accolto con grande soddisfazione dal sindaco Giuseppe Tellini e dall’intera Giunta comunale. “Si tratta di una giornata importante per Palmanova e per il suo futuro – commenta il primo cittadino –. Circa un anno e mezzo fa, come Amministrazione comunale, abbiamo avviato una riflessione approfondita sulle prospettive della città, prendendo atto della crescente complessità nella gestione di un patrimonio di valore eccezionale, la cui tutela coinvolge molteplici enti e istituzioni”.

Un nuovo strumento per il patrimonio Unesco

Da quella riflessione è maturata, secondo Tellini, la necessità di dotare Palmanova di uno strumento capace di garantire una gestione più efficace, stabile e condivisa del suo patrimonio.



La futura Fondazione dovrebbe infatti consentire di coordinare maggiormente gli interventi sulla città fortificata, sostenere le attività culturali e affrontare con mezzi adeguati le esigenze manutentive e organizzative di un centro dal valore storico e monumentale unico.



“Da quella ponderata valutazione – prosegue il sindaco – è nata la convinzione che fosse necessario dotarsi di uno strumento nuovo, capace di garantire una gestione più efficace, stabile e condivisa di un patrimonio unico al mondo”.

Il ringraziamento alle istituzioni

Tellini sottolinea come l’approvazione della norma rappresenti il risultato di un lavoro istituzionale portato avanti con discrezione e collaborazione tra Comune, Regione e Governo.



“Desidero ringraziare il consigliere regionale Francesco Martines, che si è fatto interprete e promotore di questa istanza fin dalle sue fasi iniziali, trovando da subito la condivisione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del vicegovernatore Mario Anzil, dell’assessore Stefano Zannier e dei ministri Luca Ciriani e Alessandro Giuli, che hanno creduto nell’importanza strategica di questo progetto per Palmanova e per l’intero Friuli Venezia Giulia”.



Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai funzionari pubblici che hanno seguito il progetto. “L’approvazione della norma è anche il risultato dell’impegno appassionato di tanti funzionari pubblici che, con competenza e senso delle istituzioni, hanno accompagnato questo percorso. Il nostro grazie va in particolare alla Direzione centrale Cultura della Regione e all’Ufficio tecnico comunale, che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione di un progetto destinato a segnare una svolta nella gestione e nella valorizzazione della nostra città”.

Fondazione strategica per investimenti e cultura

Per l’Amministrazione comunale, la nascita della Fondazione rappresenterà un passaggio decisivo per assicurare nel tempo una gestione coordinata del patrimonio Unesco. Il nuovo organismo dovrà inoltre valorizzare i grandi investimenti già in corso, sostenere la programmazione culturale e garantire maggiore continuità agli interventi necessari per conservare e promuovere la fortezza.