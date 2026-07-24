Spritz fasullo a 10 euro al bicchiere: 160 bottiglie sequestrate e due denunce a Lignano

Servivano ai clienti Spritz preparati con un prodotto alcolico diverso dal noto bitter indicato sui cartelli e nei listini. Per questo motivo due esercenti di Lignano Sabbiadoro sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per frode nell’esercizio del commercio. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 160 bottiglie di bevande alcoliche.



Gli interventi sono stati condotti dai finanzieri della Tenenza di Lignano Sabbiadoro nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme relative alla vendita e alla somministrazione di bevande nei locali e nelle strutture ricettive del litorale friulano.

Nei bicchieri un prodotto diverso da quello indicato

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le due attività commerciali pubblicizzavano, attraverso cartelloni e listini esposti nei locali, la vendita di Spritz preparati con un bitter amaricante di una marca molto conosciuta.

I controlli avrebbero però fatto emergere che ai clienti veniva servita una bevanda miscelata con un prodotto alcolico “sottomarca”. I militari hanno quindi sequestrato 160 bottiglie contenenti la bevanda ritenuta non corrispondente a quella indicata agli avventori. In uno dei locali, anche i documenti commerciali consegnati ai clienti riportavano espressamente il nome della nota marca di bitter. Nell’altra attività, invece, lo Spritz veniva venduto al prezzo di 10 euro al bicchiere, contro i circa 5 euro normalmente praticati.

I due esercenti segnalati alla Procura

Secondo la Guardia di Finanza, le modalità di vendita avrebbero indotto i consumatori a ritenere che la bevanda ordinata fosse stata preparata con il prodotto originale pubblicizzato, incidendo sulla percezione della qualità e della sicurezza di quanto servito.



I due esercenti sono stati quindi segnalati alla Procura della Repubblica di Udine per l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

Sequestrati anche 3mila articoli non conformi

Nel corso di ulteriori controlli economici sul territorio, i finanzieri hanno inoltre sequestrato circa 3.000 prodotti, tra accessori di abbigliamento e giocattoli, risultati difformi dalle prescrizioni previste dalla normativa. L’attività della Guardia di Finanza punta a contrastare la vendita di prodotti non genuini o non conformi, tutelando i consumatori e gli operatori commerciali che rispettano le regole.