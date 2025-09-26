Chiude di nuovo il Passo di Monte Croce Carnico: ecco fino a quando

Di nuovo chiuso il Passo di Monte Croce Carnico.

Per garantire la piena sicurezza dell’asse viario e dei cittadini, Anas chiuderà al traffico la SS 52 bis “Carnica” dal 29 settembre al 31 dicembre, nel tratto del Passo di Monte Croce, per consentire l’ultima fase dei lavori di messa in sicurezza.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, spiegando che l’intervento prevede il prolungamento della galleria paramassi al tornante 12, necessario a seguito della frana del dicembre 2023, e la demolizione con ricostruzione completa della sede stradale, al fine di ripristinare stabilità e sicurezza lungo il corridoio transfrontaliero.

“Comprendiamo l’importanza strategica della SS 52 bis per residenti, imprese e collegamenti con l’Austria. Lavoriamo con Anas e con l’impresa esecutrice per ridurre al minimo i disagi e rispettare i tempi previsti”, ha dichiarato l’assessore Amirante.

Durante il periodo di chiusura il transito sarà vietato a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni. L’area di cantiere sarà dotata di adeguata segnaletica stradale e luminosa e sottoposta a monitoraggio continuo. Eventuali aggiornamenti o modifiche al programma dei lavori saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza.

Per informazioni sulla viabilità alternativa e sulle condizioni della circolazione, è possibile contattare il Servizio gratuito Anas 800841148, attivo 24 ore su 24. La riapertura della SS 52 bis è prevista entro la fine del 2025, salvo eventuali ritardi dovuti a condizioni meteo avverse o a esigenze operative emerse in cantiere.