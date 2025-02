Finto carabiniere la convince a fare un bonifico: truffa da 20mila euro

La donna ha fatto un bonifico da 20mila euro: era una truffa.

L’ha convinta a fare un bonifico istantaneo e così una donna ha perso quasi 20mila euro. L’inganno è avvenuto lo scorso 5 febbraio. L’anziana, residente a Pasian di Prato, ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è presentato come un ufficiale dei carabinieri. Con un abile raggiro, l’ha convinta a recarsi in banca per modificare i massimali di autorizzazione dei bonifici istantanei.

Seguendo le istruzioni del truffatore, l’anziana ha eseguito un trasferimento di quasi 20 mila euro su un conto sconosciuto, presumibilmente intestato al criminale. Solo il giorno successivo, verificando l’estratto conto, la donna si è accorta dell’ammanco e ha denunciato il fatto ai carabinieri.