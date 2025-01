Centrato un 9 al 10eLotto a Buttrio.

La dea bendata bacia il Friuli Venezia Giulia grazie al 10eLotto del 23 gennaio, che ha regalato una vincita di 40mila euro ad un fortunato giocatore di Buttrio, in provincia di Udine, con un 9.



L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 256,2 milioni di euro da inizio anno.