Il rombo dei motori regala sorrisi: il “Summer Toys for Tots” per i bambini de La Nostra Famiglia

Una giornata all’insegna della solidarietà, della condivisione e della passione per i motori ha caratterizzato la prima edizione di Summer Toys for Tots, l’iniziativa benefica che ha coinvolto oltre 800 persone a sostegno dei bambini e delle famiglie della sede di La Nostra Famiglia di Pasian di Prato.

L’evento è stato promosso dalla onlus Io…uno di loro in collaborazione con il MotoClub Morena, nell’ambito dell’8° Motoraduno Nazionale Città di Udine, trasformando il passaggio del corteo motociclistico in un momento di festa condivisa tra territorio, famiglie e volontari.

Il corteo di moto e l’accoglienza dei bambini

I bambini, i ragazzi e le loro famiglie hanno accolto con entusiasmo il lungo corteo di motociclisti partito da Piazza Primo Maggio a Udine, vivendo un momento di forte partecipazione emotiva. Il rombo delle moto e la presenza dei volontari hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa, permettendo ai più piccoli di incontrare da vicino i motociclisti e condividere con loro un’esperienza fuori dall’ordinario.

Una partecipazione straordinaria e il valore della comunità

L’edizione zero dell’evento ha registrato una risposta importante da parte del territorio, con circa 400 moto presenti, 100 bambini coinvolti e oltre 800 partecipanti complessivi, a conferma della capacità dell’iniziativa di unire associazioni, volontari e cittadini attorno a un obiettivo comune di solidarietà.

Giochi, incontri e il momento dei regali

Nel corso della giornata, i bambini hanno potuto vivere momenti di gioco e intrattenimento, osservare da vicino le moto e interagire con i motociclisti, in un clima di festa e inclusione. Il momento più emozionante è stato quello della consegna dei regali, che ha donato sorrisi ed entusiasmo a tutti i presenti, rafforzando il significato profondo dell’iniziativa.

Le dichiarazioni degli organizzatori

Alessandro Giardina, direttore operativo della sede di Pasian di Prato de La Nostra Famiglia, ha sottolineato il valore della partecipazione del territorio e il significato dell’iniziativa nel contesto delle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione.

“La straordinaria partecipazione registrata oggi dimostra quanto il territorio sappia mobilitarsi attorno ai bambini e alle loro famiglie – ha detto -. Questa prima edizione di Summer Toys for Tots ci ha regalato emozioni autentiche e ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per gli 80 anni della nostra Associazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e le tante realtà del territorio che hanno confermato il valore dell’inclusione, della solidarietà e della vicinanza alle persone più fragili”.

Soddisfazione anche da parte di Diego Volpi, presidente della onlus Io…uno di loro, che ha evidenziato il significato del progetto come naturale evoluzione dell’esperienza natalizia già consolidata. “Da quasi trent’anni organizziamo Toys for Tots nel periodo natalizio a Conegliano e vedere nascere questa edizione estiva è stata una grande emozione. La risposta dei motociclisti, dei volontari e delle associazioni coinvolte è andata oltre ogni aspettativa. Questa giornata dimostra che fare rete significa trasformare un semplice gesto in un’esperienza capace di lasciare un segno nel cuore dei bambini e delle loro famiglie”, ha spiegato.

Anche il presidente del MotoClub Morena, Sergio Ammirati, ha evidenziato il valore umano dell’iniziativa e la partecipazione dei motociclisti: “Vedere centinaia di motociclisti riuniti per una causa così importante è motivo di orgoglio per tutto il nostro club. Oggi non abbiamo portato soltanto le nostre moto, ma soprattutto il desiderio di regalare un momento speciale ai bambini. I loro sorrisi rappresentano il risultato più bello che potessimo ottenere”, ha affermato.

Summer Toys for Tots nasce come estensione estiva della storica iniziativa natalizia dedicata ai bambini de La Nostra Famiglia di Conegliano e debutta quest’anno a Pasian di Prato con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile nel tempo. Una giornata che ha saputo unire motori, volontariato e inclusione sociale, trasformando il rombo delle moto in un messaggio condiviso di speranza, amicizia e solidarietà.