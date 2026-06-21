Tragico schianto a Prata di Pordenone, morto giovane motociclista

Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 16 di oggi, domenica 21 giugno, a Prata di Pordenone, lungo via Oderzo, nei pressi del distributore di benzina. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto.

Vittima un giovane motociclista

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista che ha riportato ferite gravissime nell’impatto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione eseguite sul posto, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati il personale sanitario e l’elisoccorso, nel tentativo di salvare la vita al giovane. Ogni tentativo di stabilizzazione, tuttavia, si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

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