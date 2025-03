Al Mirs di Pasiano si può imparare il codice morse e diventare piccoli telegrafisti

Al Museo della Radio di Pasiano, il gioco del telegrafo.

“Le mie invenzioni sono nate per salvare l’umanità, non per distruggerla”: questo messaggio di Guglielmo Marconi, padre della radio, continua a ispirare il mondo intero; proprio in questo spirito, l’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Portogruaro, in collaborazione con il Nuovo Museo della Radio e della Società, sarà presente al MIRS di Pasiano di Pordenone il 23 marzo, con un evento dedicato al telegrafo e al codice morse.

In questa occasione, i visitatori potranno cimentarsi nel trasmettere il proprio nome usando il codice morse, diventando piccoli telegrafisti e imparando le basi di una delle prime tecniche di comunicazione a distanza. L’evento si terrà all’interno del museo, con orari di apertura dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. La postazione radio, allestita nell’ambito della collaborazione con il MIRS, permetterà ai radioamatori (OM) di effettuare collegamenti con altri appassionati in tutto il mondo, offrendo un’opportunità unica per scoprire la radio, una delle invenzioni più innovative della storia.

Sabato 22 e domenica 23 marzo, alle ore 16, sono inoltre previste visite guidate a tema, durante le quali i partecipanti potranno conoscere il funzionamento della radio e scoprire il suo ruolo fondamentale nella comunicazione moderna.

Il gioco del telegrafo: diventare piccoli telegrafisti

Una delle attrazioni principali dell’evento sarà il “gioco del telegrafo”, dove adulti e bambini potranno esercitarsi nel trasmettere messaggi in codice morse, ricevendo il diploma di “piccolo telegrafista”. Un modo coinvolgente e educativo per esplorare le origini delle comunicazioni a distanza.

In aggiunta, sarà presente una postazione radio a bassa potenza (QRP), che parteciperà al diploma “Radio e Storia” del “Mountain QRP Club” con la referenza DRES-FV062, e che consentirà ai radioamatori di entrare in contatto con altri appassionati nel mondo.

La radio e la storia: un legame profondo

L’invenzione della radio ha avuto un impatto straordinario nella storia. Grazie alla radio e alla telegrafia, i segnali SOS trasmessi dal Titanic hanno permesso il salvataggio di numerose vite. Inoltre, durante il terremoto del Friuli nel 1976, le comunicazioni radio si sono rivelate cruciali per le operazioni di soccorso, contribuendo alla creazione di una rete di comunicazioni di emergenza.

La “Chiamata Speciale”

In occasione dell’evento, il Ministero ha rilasciato un nominativo speciale di chiamata internazionale: II3MIRS. I radioamatori della Sezione di Portogruaro utilizzeranno questo identificativo nelle loro trasmissioni, creando una connessione speciale con i partecipanti e gli appassionati di tutto il mondo.