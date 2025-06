Sergio Coran, storico fondatore del Basket Pasiano, è morto all’età di 70 anni.

Il mondo dello sport pasianese piange la scomparsa di Sergio Coran, storico fondatore del Basket Pasiano, venuto a mancare sabato all’età di 70 anni per un infarto. Figura centrale per la comunità sportiva locale, Coran fu presidente della società cestistica sin dalla sua nascita nel 1981, contribuendo alla sua crescita fino a renderla una realtà di primo piano nel panorama giovanile e minibasket della zona del mobile.

Anche dopo aver lasciato la presidenza, Coran rimase attivo nel direttivo e dedicò tempo alle sue passioni, come i viaggi in moto e il trekking. La sua dedizione al basket trovò nuova espressione nel 2019, quando divenne presidente dell’Asd K-over di Pasiano, prima squadra di baskin della provincia, disciplina inclusiva che unisce atleti con e senza disabilità.

Il ricordo dell’Asd Basket Pasiano.

“Ci stringiamo al dolore della moglie Luciana e tutta la famiglia Coran – scrive l’Asd Basket Pasiano – con dispiacere immenso oggi il Basket Pasiano perde uno dei suoi fondatori, Sergio Coran. Sergio ha portato la pallacanestro a Pasiano nel 1978 sotto la Polisportiva Cecchini ed è stato presidente della prima Basket Pasiano costituita nel 1981.

Una passione infinita per la palla a spicchi e sempre presente e aggiornato sui risultati del Basket Pasiano. Ma quest’anno nuovamente atleta del Basket Pasiano! Sì perché Sergio, assieme alla moglie Luciana, faceva parte della squadra di Baskin FRA MILLE COLORI. Sergio, la tua personalità solare ci mancherà tanto, e ti salutiamo così, con questa frase che dicevi sempre durante le partite, nel momento in cui le squadre dovevano entrare in campo e iniziare la battaglia sportiva: “ITE, MISSA EST”. Ciao Sergio, esulta da lassù ad ogni canestro del Basket Pasiano”.