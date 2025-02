Oltre mille visitatori nel primo mese per il nuovo museo della Radio

Il Museo di Pasiano di Pordenone si prepara a festeggiare la Giornata mondiale della Radio con un’apertura straordinaria.

Oltre mille visitatori, di cui molti dall’intera regione e dal vicino Veneto, in appena un mese dalla sua inaugurazione. Con questi numeri a dir poco lusinghieri, il Mirs, il nuovo Museo interattivo della radio e della società di Pasiano di Pordenone, si appresta a festeggiare alla grande il prossimo 13 febbraio, Giornata mondiale della Radio. Una ricorrenza voluta dall’Unesco per evidenziare l’importanza della radio come strumento di dialogo, partecipazione e istruzione globale. Per quel giorno, infatti, il museo aprirà straordinariamente le sue porte per illustrare anche il ricco programma di visite guidate tematiche che accompagnerà il visitatori nei prossimi mesi.

“Il grande impegno del Comune nel riuscire a inaugurare il Mirs entro l’anno scorso – commenta soddisfatta il sindaco di Pasiano di Pordenone, Marta Amadio – sta portando già i suoi frutti. Sono state moltissime, infatti, le persone che hanno voluto visitare uno dei fiori all’occhiello del nostro comune. Tante famiglie, non solo del pordenonese, ma anche dall’intera regione e dal Veneto hanno voluto vivere l’esperienza di questo affascinante viaggio nel mondo della radio. Un’ottima occasione – conclude – per promuovere il territorio”.

13 febbraio: Giornata Mondiale della Radio

Il programma di iniziative pensate per addentrarsi nel “mondo delle onde radio”, che hanno accompagnato anche i più importanti cambiamenti della nostra società, parte, non a caso, mercoledì 13 febbraio quando le porte del Mirs si apriranno eccezionalmente dalle 18.30 alle 20.30 con un biglietto d’ingresso a prezzo ridotto proprio per festeggiare la Giornata mondiale della radio. Per l’occasione, sarà presente il collezionista Pier Giorgio Vendramini, “papà” delle oltre 400 radio storiche donate al Comune per il museo. Sarà questa anche l’occasione per presentare al pubblico il calendario di visite guidate a tema per i prossimi mesi e scoprire così, ogni sabato e domenica, un aspetto diverso dell’affascinante mondo delle radio.

Il calendario di visite guidate tematiche

Da sabato 15 febbraio, poi, il via a una serie di visite guidate tematiche in calendario il sabato e la domenica alle 16. “Ogni fine settimana– spiega il coordinatore generale del Mirs, Luca Marigliano di Eupolis, studio associato che gestisce il museo e cura il programma delle visite guidate –, si potranno esplorare diversi aspetti e curiosità del mondo della radio. Si parte – chiarisce – dalla scoperta del funzionamento della radio per passare a un viaggio storico-culturale per raccontare come la radio abbia accompagnato i cambiamenti della società, ma anche visite accompagnate da Piergiorgio Vendramini fino a un excursus su 100 anni di evoluzione estetica della radio, spesso espressione di design iconico”. Primo appuntamento, il 15 e 16 febbraio con “Radio e Tecnologia: come funziona una radio?”.

Tutte le visite guidate sono per un massimo di 25 persone, preferibilmente su prenotazione e sono previsti anche pacchetti agevolati per famiglie. Il Mirs, che lo ricordiamo è aperto il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, consente la possibilità di prenotare visite infrasettimanali anche per scuole o gruppi, con un preavviso di tre giorni.