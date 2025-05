Forzano la finestra e rubano profumi, occhiali e un coltello da collezione

Il furto in una casa di Pavia di Udine.

Profumi di marca, un paio di occhiali Ray-Ban e un coltello da collezione: è questo il bottino del furto messo a segno la sera del 22 maggio in un’abitazione privata a Pavia di Udine. La denuncia è stata presentata da un uomo di 45 anni, residente nel paese, che ha raccontato ai carabinieri come i ladri si siano introdotti in casa dopo aver forzato una finestra. Il danno complessivo è stato stimato attorno ai 1500 euro. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale.