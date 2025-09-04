L’incidente a Torsa di Pocenia.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.45, a Torsa, lungo la provinciale 43 via Fornaci n. 75, nel comune di Pocenia, coinvolgendo una moto e un furgone.

Il motociclista è stato elitrasportato in ospedale a Udine in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti la squadra del distaccamento di Latisana dei Vigili del Fuoco, il personale del SORES e la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.