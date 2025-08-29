Crolla una casetta a Polcenigo, i vigili del fuoco intervengono con i cani

A Polcenigo è crollata una parte di una piccola casa abbandonata.

A Polcenigo, in località Mezzomonte, una piccola casa disabitata è parzialmente crollata nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, senza causare feriti. L’allarme è scattato intorno alle 10.50, quando i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con una squadra, l’autoscala, il nucleo cinofili e il funzionario di guardia della sede centrale.

I soccorritori hanno ispezionato l’edificio con l’ausilio di due cani del nucleo cinofilo regionale, verificando che nessuno fosse rimasto intrappolato all’interno. Una volta completati i controlli, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le parti ancora instabili dell’edificio, terminando le operazioni intorno alle 12.15.