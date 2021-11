A Pontebba alleanza territoriale Canal del Ferro e Valcanale.

Si è ufficialmente dato il via, con una massiccia partecipazione, all’Alleanza Territoriale per lo Sviluppo del Canal del Ferro e della Val Canale. Alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e di tutti i portatori di interesse, è stato reso noto il protocollo d’intesa, il regolamento e il progetto nella sua interezza.

“Entro il 6 dicembre – ha spiegato Fabrizio Fuccaro, presidente della Comunità montana del Canal del Ferro e Valcanale – le istituzioni interessate dovranno comunicare formalmente il loro interesse a sottoscrivere l’accordo in parola, oltre che trasmettere in numero massimo di tre idee progettuali, utili per definire una prima linea strategica da allegare al protocollo d’intesa che sarà firmato entro il prossimo 24 dicembre”.

All’inizio del prossimo anno partirà l’elaborazione del piano di sviluppo territoriale vero e proprio, il cui processo di predisposizione sarà guidato dal tavolo di concertazione presieduto da un presidente eletto tra i sindaci dell’Assemblea della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale. Tutto ciò per garantire la concertazione tra le parti e l’approvazione del piano stesso.

