Aperti da oggi in Friuli 26 mila ulteriori posti per vaccinazioni.

Per venire incontro alla grande domanda di vaccinazione della popolazione e con l’obiettivo di garantire il massimo accesso possibile a questo presidio di prevenzione, grazie al contributo dei professionisti sanitari tutti, nelle prossime due settimane sono stati aperti ulteriori 26 mila posti in tutta Asufc, distribuiti tra le sedi hub di Ente Fiera Martignacco, Gemona “Le Manifatture” e presso l’ospedale di Palmanova.

Saranno disponibili i vaccini Pfizer e Moderna, entrambi al pari valevoli per la vaccinazione booster. Le prenotazioni saranno possibili a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 novembre. Sono inoltre previste nelle prossime settimane anche sedute aggiuntive per i dipendenti nelle diverse sedi aziendali.

In Carnia.

Inoltre, dal 29 dicembre in Carnia riapriranno i centri vaccinali di vallata (Tolmezzo, Ampezzo, Paluzza, Paularo, Ovaro) per la somministrazione delle dosi booster anti Covid. Per favorire la vaccinazione degli abitanti della Carnia, la prenotazione è riservata alle farmacie locali e Cup locali. Potranno prenotare tutti gli utenti appartenenti alle categorie autorizzate.

