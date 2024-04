Il Friuli ricorda Gollino e Marinelli, morti travolti da una slavina

Il 46esimo anniversario dalla scomparsa dei finanzieri Walter Gollino e Cesare Marinelli.

Venerdì 12 aprile, nel corso della mattina, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine hanno commemorato il 46° anniversario della tragica scomparsa del Finanziere Walter Gollino e del Finanziere Cesare Marinelli, deceduti entrambi quando prestavano servizio a Passo Pramollo, il primo presso la Stazione di Soccorso Alpino e il secondo presso il Distaccamento di confine.

I due militari perirono il 13 aprile 1978, travolti da una slavina staccatasi dalle pendici del Monte Auernig, mentre percorrevano a piedi, regolarmente comandati di servizio, la rotabile che dalla loro caserma conduceva al valico confinario con l’Austria. All’epoca, il cordoglio dei concittadini fu unanime e il solenne funerale dei due Finanzieri vide la partecipazione delle più alte Autorità nazionali e locali, con sentimenti di solidarietà e riconoscenza della popolazione nei confronti dei militari della Guardia di Finanza. Molteplici furono, negli anni a seguire, i tributi, le cerimonie, gli omaggi accordati ai due caduti dal Corpo e dal Comune di Pontebba. Alla loro memoria furono dedicate strade e piazze nelle città di origine, una via alpinistica sul Monte Cavallo e una stele sul luogo della tragedia. Inoltre, nel 2007, ai Finanzieri Gollino e Marinelli è andato il formale riconoscimento di “Vittime del Dovere”.

Anche quest’anno il Comune di Pontebba con il suo sindaco e i finanzieri in servizio e in congedo di Udine, di Tarvisio e di Tolmezzo si sono riuniti per deporre una corona e rendere gli onori militari a Walter Gollino e Cesare Marinelli presso il monumento a loro dedicato sul luogo della tragedia, in località Passo Pramollo. A seguire, presso la Pieve di Santa Maria Maggiore a Pontebba, si è tenuta la S. Messa in ricordo dei due militari, celebrata dal parroco e dal Cappellano Militare del Comando Regionale della Guardia di Finanza alla presenza dei familiari, della Autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni d’arma e del soccorso alpino. Al termine della celebrazione, la sorella del Finanziere Marinelli in rappresentanza di tutti i familiari, il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, a nome della cittadinanza e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Enrico Spanò, per conto delle Fiamme Gialle di Udine, sono intervenuti per esprimere alcune parole in memoria dei due giovani Finanzieri Gollino e Marinelli, morti nell’adempimento del servizio.