Il punto dei lavori sul viadotto a Pontebba.

“Procedono secondo i tempi e le modalità prestabilite i lavori di somma urgenza per il ripristino completo della viabilità lungo il viadotto della SS13 a Pontebba. Si sta lavorando sulla quarta campata, intervenendo con un sistema di martinetti per ripristinare la funzione statica della campata stessa. L’obiettivo è di giungere alla riapertura del viadotto su entrambi i sensi di marcia e per tutti i veicoli in circolazione”.

È quanto riferisce l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante all’esito del sopralluogo svolto stamattina a Pontebba con i tecnici di StradeFVG che ha in carico l’intervento urgente di rispristino della viabilità. Il viadotto sulla statale 13 “Pontebbana” – il più lungo della regione con 1,7 chilometri e 44 campate – era stato chiuso il 7 ottobre per il cedimento stradale di una campata; alla chiusura totale per una settimana, dopo i lavori di messa in sicurezza, è seguita la riapertura al traffico in direzione Udine-Tarvisio solo per i veicoli con massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate e con l’istituzione di un senso unico.

“Da parte di StradeFVG è già stata finanziata anche la progettazione di un primo lotto funzionale che andrà a modificare una parte dello schema statico del viadotto rendendolo ispezionabile per evitare i problemi che si sono verificati adesso, su un manufatto degli anni ’80. Si interverrà su tutte le 44 campate in base ad un ordine di priorità, dalle più ammalorate a quelle in condizioni migliori, per evitare ogni rischio di ulteriori cedimenti”, ha specificato Amirante.