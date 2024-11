Sappada protagonista del mese di gennaio nel calendario da tavolo dei carabinieri.

C’è anche Sappada tra i borghi più belli d’Italia scelti per il calendario da tavolo 2025 dell’Arma dei Carabinieri. Il borgo friulano è protagonista del mese di gennaio in uno scatto che mostra due carabinieri in divisa davanti al murale della Borgata Kratten, uno dei simboli locali più rappresentativi.

Il Calendario da tavolo dell’Arma, dedicato per il secondo anno consecutivo al tema “I Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia”, è ormai un appuntamento annuale atteso, che non solo celebra la bellezza del nostro patrimonio culturale, ma mette anche in evidenza il radicamento dell’Arma nel tessuto dei piccoli comuni italiani, dove i carabinieri rappresentano un punto di riferimento e una presenza costante.

Insieme a Sappada, il calendario ritrae altri gioielli italiani da nord a sud, come Civitella del Tronto in Abruzzo, Suvereto in Toscana, Posada in Sardegna, Locorotondo in Puglia e Gerace in Calabria. Ognuno di questi borghi è stato scelto per la sua unicità, per le tradizioni che ancora conserva e per il fascino senza tempo che continua a esercitare sui visitatori.