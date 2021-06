La candidatura a sindaco di Pordenone di Anna Ciriani.

In passato è assurta agli onori della cronaca come la “sexy prof”. Lei è Anna Ciriani, insegnante di lettere nella Destra Tagliamento, che nel 2008 era stata sospesa dall’insegnamento per alcune sue foto “hot” alla fiera dell’eros di Berlino, pubblicate in Rete da ignoti.

Ciriani, omonima dell’attuale primo cittadino Alessandro, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Pordenone. Lo farà con la lista civica “AmiAmo Pordenone, lanciando il guanto di sfida a Ciriani (Alessandro) e all’altro candidato per la carica, Gianni Zanolin.

Un tocco di rosa, quindi, per la corsa al municipio naoniano, ma per Anna non è la prima discesa in politica. Nel 2019 aveva tentato l’avventura alle elezioni europee, candidandosi con i Popolari per l’Italia: pur raccogliendo 400 preferenze, non ce l’aveva fatta. Ora ci riprova.

(Visited 541 times, 541 visits today)