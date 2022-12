Incendi in cucina, doppio intervento dei vigili del fuoco a Pordenone

Due incendi in cucina a Pordenone.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in contemporanea nella mattina di oggi, sabato, per due distinti principi d’incendio a Pordenone, uno in via Ungaresca, e l’altro in via Ugo Foscolo. Entrambi divampati dalla cucina delle abitazioni. I pompieri arrivati da Pordenone, nel primo intervento hanno messo in sicurezza i pensili della cucina e l’impianto elettrico coinvolti, arieggiato i locali e verificato con uno strumento multi gas l’ assenza di monossido di carbonio al fine di rendere fruibile l’ abitazione.

Nel secondo intervento una signora di 88 anni è caduta a terra battendo la testa ed impossibilitata ad alzarsi, nel frattempo la pentola che era sui fornelli prendeva fuoco, rilasciando fumi nei locali. I vigili del fuoco assieme al personale sanitario hanno soccorso l’anziana e messo in sicurezza l’abitazione.