Non si ferma all’alt della polizia: inseguimento nella notte a Pordenone, poi lo schianto contro la volante.

Notte movimentata a Pordenone, dove un’Audi A3 non si è fermata all’alt di una pattuglia della polizia di Stato, dando il via a un inseguimento terminato con una collisione tra le due auto in largo San Giovanni, verso le 3 di domenica.

A bordo dell’Audi viaggiavano cinque persone: tre di loro e due agenti hanno riportato lievi contusioni, senza gravi conseguenze.

Alla guida c’era un 21enne originario dell’Africa orientale, che non aveva mai conseguito la patente. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri del radiomobile per guida senza patente e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.