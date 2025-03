Alla Fiera Ortogiardino di Pordenone oggi un riconoscimento è stato consegnato alla squadra della scuola di pasticceria dello Ial Fvg di Aviano, vincitrice del prestigioso concorso Sigep2025, composta da giovani talenti. Alla cerimonia, tenutasi nell’Arena principale della Fiera, hanno preso parte i Ministri per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre all’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari Stefano Zannier.

La scuola di pasticceria dello Ial Fvg si è distinta per aver ottenuto il primo posto a livello nazionale nel concorso Sigep Giovani, svoltosi al Sigep World 2025 di Rimini, una delle manifestazioni più importanti dedicate alla pasticceria in Italia.

“Questi ragazzi lavorano quotidianamente per perfezionare quello che abbiamo alle spalle: tremila anni di storia e di contaminazioni di capacità che ci hanno portato ad avere il nostro Made in Italy, che nel mondo significa buono, fatto bene, di ottima qualità, e quindi di grande valore”, ha evidenziato il ministro Lollobrigida. Complimentandosi con la squadra premiata, il ministro ha puntualizzato: “Siete pluripremiati, oggi e al Sigep, l’evento degli eventi per la produzione e la trasformazione nel campo della pasticceria”.

“Ringrazio gli studenti, i docenti, perché gli istituti alberghieri in Friuli Venezia Giulia sono una grande scuola – ha proseguito -, non sono secondi a nessuno e formano alte e qualificate professioni tecniche”. “Grazie per la scelta intelligente che avete fatto – ha detto ancora il ministro dell’Agricoltura rivolgendosi agli allievi -; il vostro esempio servirà a tanti, in futuro, anche genitori, per provare gioia e soddisfazione perché con ogni probabilità chi frequenta una scuola come la vostra avrà un posto di lavoro sicuro, e la grande responsabilità di essere gli ambasciatori della qualità della nostra in tanti Paesi del mondo, cosa che viene già riconosciuta dai mercati”.

“Siamo onorati della presenza dei Ministri, che hanno voluto riconoscere il prestigioso premio ricevuto dai nostri ragazzi – commenta il presidente dello Ial Fvg, Giulio Arbanassi. La creazione realizzata è un perfetto equilibrio tra creatività e livello tecnico, con un risultato eccellente di alta pasticceria. Un grande lavoro di squadra tra studenti e docenti, dei quali siamo molto orgogliosi, che hanno lavorato con impegno e passione, ben interpretando e valorizzando le peculiarità del nostro bellissimo territorio regionale”.