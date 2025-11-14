Pordenone chiama le imprese: si cercano sponsor per la Capitale italiana della Cultura

Imprese chiamate a sostenere il programma di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Pordenone e l’intero territorio si preparano a vivere un periodo straordinario in vista del 2027, l’anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura. Per dare concretezza al ricco programma del dossier “Pordenone 2027 – Città che sorprende”, l’amministrazione lancia un appello e un invito diretto al mondo delle imprese a diventare partner di questa avventura. E’ stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor che desiderano sostenere le iniziative culturali e proiettare il proprio marchio sul palcoscenico nazionale e internazionale.

Visibilità e ritorni concreti per chi investe

L’assessore alla Cultura, Alberto Parigi, ha sottolineato che l’iniziativa va oltre il mero sostegno economico, offrendo vantaggi tangibili ai partner: “Con questo Avviso non ci limitiamo a ricercare un sostegno finanziario: a chi sceglierà di affiancarci in questo percorso offriremo un pacchetto di visibilità strutturato e tangibile, con ritorni concreti in termini di comunicazione e riconoscibilità.”

L’assessore ha ribadito l’importanza della partnership per la crescita del territorio: “Si tratta di un’opportunità significativa per contribuire attivamente alla partita di Pordenone 2027 e lasciare la propria impronta in un passaggio storico per la nostra città e per l’intero territorio.”

Un programma ricco per la provincia intera

Il Comune di Pordenone è al lavoro per realizzare un programma di eventi, attività e manifestazioni che non coinvolgeranno solo il capoluogo, ma l’intera provincia, con l’obiettivo di far risuonare il progetto ben oltre i confini regionali.

La collaborazione con partner privati è vista come essenziale per ampliare le risorse disponibili, migliorare la qualità dei servizi offerti e realizzare un programma ancora più ricco e articolato a beneficio della comunità e del territorio.

Le formule di sponsorizzazione.

Per garantire massima flessibilità e visibilità strategica, il Comune ha previsto due principali formule di sponsorizzazione:

“Adotta un Progetto“: Per chi desidera legarsi a una specifica iniziativa del programma culturale. La sponsorizzazione parte da 20.000 euro ed è un modo diretto e mirato per associare il proprio nome a un evento particolare che rispecchi i valori del finanziatore.

“Adotta un’intera Categoria di Progetti“: Per chi vuole avere un impatto più significativo, sostenendo un insieme di progetti correlati. La sponsorizzazione parte da 80.000 euro e offre l’opportunità di essere riconosciuti come partner strategico di un’intera area tematica.

Come e quando partecipare

Le imprese interessate a cogliere questa opportunità hanno scadenze diverse a seconda del progetto che intendono sostenere: il 15 marzo 2026 è il termine per le proposte relative alle iniziative previste per il 2026 mentre il 15 ottobre 2026 quello per i progetti del 2027.

L’Avviso completo è disponibile sul sito del Comune di Pordenone, nella sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici” (Ricerca sponsorizzazioni per Capitale della Cultura – Comune di Pordenone). Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail: capitalecultura2027@comune.pordenone.it.