A Pordenone nasce il primo Space Center del Fvg realizzato da un privato

Inaugurato il PL Space Center.

Inaugurazione ufficiale a Pordenone per il PL Space Center, il primo centro spaziale regionale realizzato da un soggetto privato. A firmare l’impresa è PrimaLuceLab, azienda pordenonese specializzata nello sviluppo di tecnologie astronomiche e spaziali, che ha scelto di collocare la nuova struttura all’interno del Polo Tecnologico Alto Adriatico, uno dei poli di eccellenza del territorio.

“Non possiamo che essere orgogliosi di un’impresa come Prima Luce Lab, che oggi ha presentato all’intera comunità il primo Space center del Friuli Venezia Giulia realizzato da un soggetto privato – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – . All’interno di questa struttura collocata all’interno del Polo Tecnologico Alto Adriatico, una delle eccellenze del Pordenonese e dell’intera regione, vengono messi a disposizione della comunità scientifica e della cittadinanza i telescopi realizzati dall’azienda, che ha così modo di testarli e migliorarli ulteriormente, offrendo al contempo un servizio alla comunità”.

Il taglio del nastro del Pl Space center, la struttura realizzata dallimpresa PrimaLuceLab nel contesto del Polo Tecnologico Alto Adriatico

“Quella sviluppata nel Pordenonese è un’esperienza unica, che consente a una realtà imprenditoriale locale di farsi conoscere a livello internazionale, anche partecipando a fiere ed eventi di rilievo, come è avvenuto di recente in Australia, così da proporre i propri prodotti su scala globale. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come il nostro territorio sia ricco di persone che, grazie all’ingegno e alla capacità imprenditoriale, contribuiscono ad arricchirlo con esperienze di grande valore legate all’innovazione”.

Il Pl Space center è equipaggiato con telescopi ottici e radio e con stazioni di terra di ultima generazione. Qui vengono provate e perfezionate le soluzioni hardware e software sviluppate da PrimaLuceLab, unendo ricerca e innovazione. Il centro collabora anche con università, istituti di ricerca e aziende del settore spaziale, offrendo loro la possibilità di sperimentare direttamente le nuove tecnologie create dall’impresa pordenonese. Una volta all’anno, la struttura apre le porte alla cittadinanza con un evento speciale, pensato per avvicinare tutti alla meraviglia dello spazio e al fascino della scoperta scientifica.