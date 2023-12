Raccolta differenziata a Pordenone: le rivelazioni di ‘Striscia la Notizia’

Striscia la Notizia a Pordenone per il caso rifiuti.

“Sacchi dell’umido, del secco e della plastica nello stesso camion“: rappresenta “un delitto”, secondo il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, quanto scoperto da Striscia la Notizia sul “caso rifiuti” in città.

Moreno Morello, inviato della popolare trasmissione, era infatti arrivato nel capoluogo friulano per approfondire la questione dei conferimenti scorretti che costano 400mila euro alle casse comunali e che avevano spinto l’amministrazione ad aumentare la sorveglianza.

Secondo le riprese trasmesse durante il servizio, mentre veniva effettuata la raccolta prevista dal calendario per il venerdì, un operatore avrebbe mescolato i sacchi dei diversi rifiuti indistintamente. “Un delitto che costa tantissimo alla città e pesa sulle bollette dei cittadini” ha commentato il primo cittadino.

Dal canto suo, la Gea, società che si occupa della raccolta dei rifiuti, si è definita “parte lesa” e ha annunciato un’indagine interna per chiarire le responsabilità di un comportamento non in linea con le direttive aziendali e ha ribadito l’impegno dell’azienda per una corretta gestione delle immondizie.