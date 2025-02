Sospetta perdita di gas, chiude una strada a Pordenone

Per una sospetta perdita di gas, e conseguenti lavori, ordinanza di chiusura per via delle Grazie a Pordenone.

Sospetta perdita di gas, ordinanza dalla polizia locale di Pordenone con limiti e divieti alla circolazione stradale. Il provvedimento in particolare riguarda la viabilità in via delle Grazie da martedì 18 a venerdì 21 febbraio, per sospetta perdita e relativa riparazione valvola del gas nell’area adibita a cantiere.

Nel dettaglio, in corrispondenza della “rotatoria Santin”, sulla parte di carreggiata adiacente l’aiuola centrale in direzione di via Pola, è istituito un restringimento della carreggiata con strettoia a sinistra e spazio transitabile di circa 3,50 metri.

Divieto di transito, eccetto residenti compatibilmente con la necessità dei lavori, nelle corsie lungo la rotatoria, per chi proviene da via San Giuliano, deviazione di percorso alla rotatoria tra via San Giuliano/via Mestre e direzione obbligatoria a sinistra sul percorso via Mestre, via Nuova di Corva, viale Treviso, via delle Grazie. Infine, restringimento della carreggiata con strettoia a sinistra con corsia libera al transito.