Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi a Pordenone, investimenti da 1 milione e mezzo: ecco le vie interessate.

Durante l’ultima seduta di giunta, infatti, l’amministrazione comunale di Pordenone ha approvato un nuovo pacchetto di asfaltature, per un investimento totale di 1 milione e mezzo di euro. Strade ma non solo, in quanto in alcune vie saranno rifatti anche i marciapiedi, come in via Revedole.

L’elenco delle vie interessate.

Via Revedole da via Santi Martiri Concordiesi a v.le Aquileia (strada e marciapiedi), via Santi Martiri Concordiesi, via G. Di Vittorio, via Borgo San Antonio, via Conegliano, pista ciclabile via Nuova di Corva, via Levade, via Frazione Villanova da via Del Bosco a via Levade, parte di via P. Zorutti, via Maggiore da v.lo Vivuola a via Della Ferriera, via Svevo (marciapiedi e annessa realizzazione piattaforma rialzata), via P. Amalteo (strada con marciapiedi e annessa realizzazione di piattaforme rialzate), via Murri da via Bassini a via Saba (strada e marciapiedi).

A ciò si sommano diverse rappezzature varie per effettuare sistemazioni puntuali di porzioni di pavimentazione particolarmente dissestate nelle vie Consorziale, San Daniele, Budoia, Vial d’Aviano.