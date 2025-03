Tassa rifiuti, tariffe congelate e nuove riduzioni: ecco le novità della Taric

Le novità per la tassa sui rifiuti, Taric, a Pordenone.

Nessun aumento per la tassa rifiuti nel 2024 a Pordenone. Anzi, per alcune categorie di utenze non domestiche, come negozi, studi professionali, uffici e servizi alla persona – tra cui estetisti e parrucchieri – le tariffe subiranno una riduzione. L’annuncio arriva dal sindaco reggente Alberto Parigi, dall’assessore al bilancio Elena Ceolin e dal presidente di Gea, Gianfranco Marino.

Oltre al blocco degli aumenti e alle riduzioni per alcune categorie, il Comune conferma anche il contributo destinato alle attività commerciali che, per la loro natura, producono una quantità significativa di rifiuti. Beneficiari del supporto economico saranno bar e birrerie, pizzerie e ristoranti, trattorie e osterie, pasticcerie e ortofrutta.

Il risultato è frutto di un’ottimizzazione complessiva del sistema, resa possibile grazie a un’approfondita analisi dei dati e dei comportamenti degli utenti. “Grazie a questa revisione mirata – spiega Marino – siamo riusciti non solo a evitare aumenti tariffari, ma anche a ridurre le tariffe per alcune categorie di utenze non domestiche”.

Parigi e Ceolin sottolineano come il risultato sia il frutto della stretta collaborazione tra Comune e Gea, oltre che della gestione attenta e virtuosa portata avanti da Marino e dal suo team. “Lavoriamo insieme per un sistema sempre più efficiente, attento alle esigenze della comunità e orientato alla sostenibilità ambientale“, affermano.

Un’altra novità riguarda la raccolta settimanale della plastica: inizialmente introdotta in via sperimentale, la misura diventa ora definitiva. Dopo un periodo in cui il servizio era stato esternalizzato per coprire le settimane non previste dal calendario originale, la gestione passerà interamente a Gea, garantendo maggiore efficienza e un controllo diretto sulla qualità del servizio.